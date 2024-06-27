Anadolu Isuzu, ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde 62 sıra yükseldi...

Yayınlanma: 27.06.2024 - 17:34

Güncelleme: 27.06.2024 - 17:34

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2023 yılı araştırma sonuçlarına göre konumunu 62 sıra birden yükseltti. 2022 yılında 205’inci sırada yer alan Anadolu Isuzu, 2023 yılını 143’üncü sırada tamamlayarak istikrarlı büyümesine devam etti.

'HEDEFİMİZE ADIM ADIM YAKLAŞIYORUZ'

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan markanın başarısıyla ilgili şunları söyledi:

“Anadolu Isuzu olarak, hedefimiz her zaman markamızı büyüterek, değerlerimizi ve şirket kaynaklarımızı geliştirerek yolumuza devam etmek...

İstikrarlı büyümemizi yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda sürdürüyoruz. Otomotiv endüstrisinde öncü marka kimliğimizle yeni trendler belirlerken, ekonomimize büyük katkı sunuyoruz. Sürdürülebilirlik ve verimlilik felsefemizle yenilikçi ve çevreci araçlar üreterek farklı pazarlardaki müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılıyoruz. 40. yılımızda başarılarımızın katlanarak artması ve bu başarının yeniden tescillenmesi çıktığımız yolda attığımız doğru adımların bir göstergesi. ISO 2023 araştırmasında 62 sıra birden yükselmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Anadolu Isuzu, otomotiv sektöründe marka değerini her geçen yıl yükseltiyor.

Şirketimizin bu seviyelere gelmesinde katkıları bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma, bayi ve servis teşkilatımıza, tedarikçilerimize ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

ANADOLU ISUZU 40 YAŞINDA

Kamyon, kamyonet, midibüs ve otobüs segmentlerinde “Isuzu” markası ile araç üretimlerini gerçekleştiren Anadolu Isuzu’nun temelleri 1965 yılında atıldı. Çelik Montaj adıyla yolculuğuna başlayan Anadolu Isuzu, 1984 yılında Isuzu Motors Ltd. ile varılan lisans anlaşması ile birlikte Anadolu Isuzu ismini kullanmaya başladı.