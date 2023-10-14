Honda özel ekim kampanyasını duyurdu: Takas teklifi veya 0 faiz...

Honda'nın Civic Sedan Executive+ donanımı ve hibrit SUV modeli HR-V e:HEV’in Advance ve Style donanımlarına özel ekim ayı kampanyası başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2023 - 14:07
Honda özel ekim kampanyasını duyurdu: Takas teklifi veya 0 faiz...
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Honda'dan yapılan açıklamaya göre, markanın en çok tercih edilen modeli Civic'in Executive+ donanımına yönelik ekim ayına özel kampanyası start aldı.

HONDA CIVIC

Ekim boyunca devam eden kampanyaya göre, Honda Civic Sedan Executive+ donanımına özel 300 bin TL'ye kadar kredi kullanımında yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay taksit imkânı veya 185 bin TL takas desteği sunuluyor.

HONDA HİBRİT HR-V E:HEV 

Honda Civic Sedan modelinin yanı sıra Honda'nın SUV segmentinde dikkati çeken hibrit HR-V e:HEV modelinde de ekim ayı kampanyası başladı.

Avantajlı kampanya kapsamında, Honda hibrit ailesinin tasarımıyla öne çıkan HR-V e:HEV modeline özel 200 bin TL'ye kadar kredi kullanımında yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği veya 120 bin TL takas imkânı sağlanıyor.


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