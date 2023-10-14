Honda özel ekim kampanyasını duyurdu: Takas teklifi veya 0 faiz...
Honda'nın Civic Sedan Executive+ donanımı ve hibrit SUV modeli HR-V e:HEV’in Advance ve Style donanımlarına özel ekim ayı kampanyası başladı.
Honda'dan yapılan açıklamaya göre, markanın en çok tercih edilen modeli Civic'in Executive+ donanımına yönelik ekim ayına özel kampanyası start aldı.
HONDA CIVIC
Ekim boyunca devam eden kampanyaya göre, Honda Civic Sedan Executive+ donanımına özel 300 bin TL'ye kadar kredi kullanımında yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay taksit imkânı veya 185 bin TL takas desteği sunuluyor.
HONDA HİBRİT HR-V E:HEV
Honda Civic Sedan modelinin yanı sıra Honda'nın SUV segmentinde dikkati çeken hibrit HR-V e:HEV modelinde de ekim ayı kampanyası başladı.
Avantajlı kampanya kapsamında, Honda hibrit ailesinin tasarımıyla öne çıkan HR-V e:HEV modeline özel 200 bin TL'ye kadar kredi kullanımında yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği veya 120 bin TL takas imkânı sağlanıyor.
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