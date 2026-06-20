Honda Türkiye'ye Brandverse Awards'tan iki ödül

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye ve BoomSonar tarafından gerçekleştirilen pazarlama ve iletişim sektörü organizasyonlarından Brandverse Awards'ta ödüller, İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Farklı sektörlerden 52 binden fazla markanın sosyal medya hesaplarının, SocialBrands Veri Analitiği Bölümü ödülleri için 1 Nisan 2025 - 1 Nisan 2026 dönemindeki Sosyal Medya Marka Endeksi'ne göre analitik incelemesi tamamlandı.

SEKİNZCİ ÖDÜL

Marka başvurularının kabul edilmediği bölümde, sosyal medya performansları tamamen istatistiksel olarak marka endeksi puanlarına göre değerlendirildi. Endekse ilişkin veri toplama, algoritmalar ve veri analiz sistematiği Deloitte Türkiye işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Söz konusu çalışma kapsamında, markaların sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı ile artışı, paylaşılan ileti sayısı, ileti türleri, elde edilen etkileşim sayıları ve etkileşim türleri gibi birçok farklı kategorideki veri incelendi.

Organizasyonun SocialBrands Veri Analitiği Bölümü'nde Motosiklet kategorisinde 8'inci kez altın ödülü kazanan Honda Türkiye, sosyal medyadaki başarısıyla mevcut konumunu korudu. Otomotiv sektöründe başarılı iletişim yönetimi ve tüketici odaklı çalışmalarıyla dikkati çeken marka, Otomobil kategorisinde de bronz ödül elde etti.