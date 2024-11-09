Honda, yenilenen modellerini EICMA 2024'te sergiliyor: Elektrikli Honda'lar dikkat çekiyor...

Yayınlanma: 09.11.2024 - 17:43

Güncelleme: 09.11.2024 - 17:43

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın önde gelen motosiklet fuarlarından EICMA 2024'te Honda, tanıttığı elektrikli 'EV Fun Concept' ve 'EV Urban Concept' modelleri ile 2030 yılında küresel olarak '30 EV' modelini pazara sunma hedefine doğru ilerliyor.

İtalya Milano kentinde 10 Kasım'a kadar devam edecek fuarda, Honda'nın yeni elektrikli konsept modelleri ve yeni içten yanmalı motor konsepti tanıtılarak markanın gelecek vizyonuna ışık tutuluyor.

Fuarda, 2025 yılında satışa sunacağı yeni modellerle yerini alan Honda, kendi mühendisliği ile geliştirilen teknolojileri ve insan odaklı tasarımları ile öne çıkıyor. Tamamı 'Euro5+' düzenlemelerine uygun yeni modelleri ile Honda, gelecek vizyonu kapsamında, mobilite özgürlüğünü olabildiğince çok kullanıcıya yaymayı ve tüm kullanıcılar için mobilite olanaklarını genişletmeyi hedefliyor.

Honda'nın ilk elektrikli spor modeli EV Fun Concept, orta hacimli içten yanmalı motora sahip bir motosiklete eşdeğer bir performans sunuyor. Şık ve geleceği yansıtan bir tasarım dili ile dikkati çeken konsept modelin, kullanımı kolay bir 'naked motosiklet' olarak 2025 yılında ticarileştirilmesi planlanıyor. Honda mühendisliği ile geliştirilen 100 kilometrenin üzerinde sürüş menzili sunan EV Fun Concept'in bataryası, otomobillerle aynı standartta hızlı şarj cihazıyla uyumlu olarak çalışıyor.

Honda'nın şehir içi mobilite vizyonunu yansıtan elektrikli model EV Urban Concept, işlev odaklı tasarımı, bağlantılı teknolojileri ve batarya paketiyle öne çıkıyor. Yalın ve şık tasarım ile 'sezgisel insan-makine arayüzü' (HMI) aracılığıyla yakın gelecekteki mobilite vizyonunu bünyesinde barındıran model, yazılım ve donanımı harmanlayarak kullanıcılar için yeni deneyimler yaratıyor.

V3 MOTOR KONSEPTI

EICMA 2024'te daha büyük hacimli motosikletler için yeni geliştirilen yüksek verimli, yüksek performanslı V3 içten yanmalı motor konsepti de ilk kez sergileniyor. Son derece ince ve kompakt şekilde tasarlanan su soğutmalı V3 motor, motosikletlerde kullanılan dünyanın ilk elektrikli kompresörüne sahip olmasıyla öne çıkıyor. Verimliliği artıran yeni kompresör, motor devrinden bağımsız olarak emme havasının sıkıştırılmasını sağlayarak yüksek çekiş gücü sunan tork değerinin tüm devir aralıklarında kullanıma sunulmasını imkan sunuyor.

ÜÇ MODEL TANITILIYOR

Honda, bu yıl EICMA'da motosikletseverler tarafından merakla beklenen modelleri NC750X, CB750 Hornet ve XL750 Transalp'i de görücüye çıkardı.

HONDA NC750X

Yenilenen ve güncellenen NC750X modeli, daha keskin ve yeni tasarım çizgileri, çift ön fren diski ile yükselen fren performansı, yeniden tasarlanan selesi ile daha fazla konfor ve 'Honda RoadSync' bağlantısına sahip yeni bir TFT ekranı ile daha pratik bir sürüş deneyimi sağlıyor. Modelde opsiyonel olarak yer alan çift kavramalı şanzıman, özellikle düşük hızlarda daha yumuşak bir sürüş sunarken, modelin gri ve siyah renk seçeneklerinde önemli parçalarda ilk kez renkli bitkisel bazlı reçine 'Durabio' kullanılıyor.

HONDA CB750 HORNET

Honda Hornet ailesinin öncüsü CB750 Hornet ise 2025 yılında yüksek performanslı LED far ünitesine sahip yeni ön yüz tasarımı ve güncel 'streetfighter' tarzını daha güçlendiren granajı ile yollara çıkıyor. Modelin yenilenen 5 inç TFT ekranı ve daha sportif bir sürüş için güncellenen süspansiyon kurulumu da modelin gelişimini destekliyor.

HONDA XL750 TRANSALP

Güncellenen XL750 Transalp modeli, 2025 yılında yeni LED çift projektörlü far dahil olmak üzere yeni 'Africa Twin' modelinden esinlenen ön cephe tasarımıyla dikkati çekiyor. Motosikleti çevreleyen yeni granaj, hava akışını ve sürücü konforunu iyileştirirken; yeni süspansiyon ayarları daha pürüzlü yüzeylerde daha fazla denge sağlıyor.

Honda'nın 2023 yılında Avrupa'nın en çok satan scooter modeli olan PCX125 ile ADV350, dikkat çekici tasarım çizgileri ve yeni donanım özellikleriyle fuarda müşterilerin beğenisine sunuldu.