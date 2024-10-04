Honda'dan o iki modele özel kampanya: 170 bin TL indirim 350 bin TL taksit...

Yayınlanma: 04.10.2024 - 12:35

Güncelleme: 04.10.2024 - 12:35

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda'nın otomobil modellerinde ekim ayına özel kampanyaları başladı. Honda'nın en çok tercih edilen modellerinden biri olan Civic Sedan'ın hem benzinli hem ECO versiyonlarında ve tüm donanım seviyelerinde ekim ayına özel indirim sunuluyor.

Yüksek donanım özellikleri, sürüş konforu ve yakıt verimliliğini bir arada sunan Civic Sedan modellerinde 105 bin liraya varan nakit indirim sağlanıyor.

Honda'nın elektrifikasyona geçiş sürecinde akıllı çözüm olarak sunduğu hibrit ailesinin güçlü temsilcilerinden makyajlı HR-V e:HEV modelinde de ekim ayına özel kredi kampanyası sunuluyor.

Makyajlanan HR-V e:HEV modelinin Elegance donanımında 140 bin lira ve Style+ donanımında da 160 bin lira nakit indirimi sunulurken, Advance donanıma özel olarak 170 bin lira nakit indirimi ve 350 bin liraya kadar kredi kullanımında yüzde 2.99 faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği bulunuyor.