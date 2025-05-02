Honda'nın yenilenen modeli Monkey satışa sunuldu: 227 bin TL'den başlıyor

Yayınlanma: 02.05.2025 - 14:01

Güncelleme: 02.05.2025 - 14:01

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şehir içi kullanım için tasarlanan ve kompakt boyutlarıyla dikkati çeken Monkey, EURO5+ uyumlu motoru ve modern donanım özellikleriyle kullanıcılarla buluştu.

Klasik Monkey tasarımını sürdüren model, parlak 5,6 litre kapasiteli yakıt deposunun üzerinde Honda'nın kanat tasarımlı logosunu taşıyor.

Yuvarlak hatlara sahip dijital LCD hız göstergesi, çalıştırıldığında animasyonla yanıp sönüyor. Bu özellikle kilometre sayacı ve yakıt göstergesi de panelde yer alıyor.

Modelin tüm aydınlatma sistemlerinde LED teknolojisi kullanılıyor. Ayrıca, anahtar üzerindeki düğmeye basıldığında motosikletin ışıkları yanarak park alanlarında bulunması kolaylaştırılıyor.

HONDA MONKEY TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Monkey'nin 124 santimetreküp hacmindeki motoru, 6 bin 750 devirde 6,9 kilovat maksimum güç ve 5 bin 500 devirde 10,7 newton-metre maksimum tork üretiyor.

Revize edilen ECU ayarları, güncellenen katalizör ve eklenen O2 sensörü sayesinde motor, EURO5+ emisyon normlarına uyum sağlıyor.

Model, 5 ileri vitesli şanzımanla donatılırken, maksimum 91 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor ve 1,5 litre/100 kilometre (WMTC modu) yakıt tüketimiyle kullanıcı dostu bir performans sunuyor.

Monkey'nin çelik omurga tipi şasisi, rijitlik ve esneklik arasında dengeli bir yapı sunarak farklı sürüş koşullarına uyum sağlıyor. Ön tekerde 220 milimetre, arka tekerde ise 190 milimetre disk frenler bulunurken, IMU tabanlı ABS sistemi sert fren manevralarında arka tekerin havalanmasını önlemeye yardımcı oluyor. Küçük gövdesi, düşük hız dengesi ve 12 inç çapındaki jantları ile yoğun trafikte kıvrak manevra kabiliyeti sağlıyor.

HONDA MONKEY FİYATI

Retro tasarımı modern detaylarla birleştiren Monkey, yeni kırmızı, sarı ve gri renk seçenekleriyle 227 bin lira satış fiyatı üzerinden Honda Motosiklet bayilerinde satışa sunuldu.