Opel Corsa'nın son nesli 1 milyon barajını aştı

Yayınlanma: 01.05.2025 - 17:02

Güncelleme: 01.05.2025 - 17:02

Opel'in B hatchback sınıfı temsilcisi Corsa'nın mevcut nesli, dünya genelinde 1 milyon adedin üzerinde satıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel'in küçük sınıfta en çok satan modeli Corsa, müşterilerin ve uzmanların beğenisini kazanmaya devam ediyor.

İspanya'nın Zaragoza kentindeki üretim hattından 2019'da çıkan Corsa'nın mevcut F nesli, kısa sürede önemli bir satış ivmesi yakalayarak dünya geneli bir milyon adetten fazla satış rakamına ulaştı.

Corsa'ya talep, yılın ilk çeyreğinde de artış göstermeye devam etti ve Avrupa'daki yeni araç tescil sayısı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 18 artış gösterdi. İlk neslin 1982'deki tanıtımından bu yana dünya genelinde yaklaşık 15 milyon adet Corsa satıldı.

4 YIL ÜST ÜSTE EN ÇOK SATAN MODEL

Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu (KBA) istatistiklerine göre, mevcut nesil Corsa, son 4 yıl üst üste ülkenin en çok satan küçük sınıf otomobili oldu. Corsa, 2021'den 2023'e kadar üç yıl art arda Birleşik Krallık'ta da segmentinin en çok satan otomobili konumuna ulaştı. Model, yılın ilk çeyreğinde B segmenti liderliğini, bu iki pazarda sürdürdü.

Ocak-Mart 2025 döneminde Hırvatistan, Hollanda, Norveç ve Slovenya'da segmentinde ilk 3'te yer alan Corsa, Yunanistan'da ise 2023'te tüm pazarda en çok satılan binek otomobil oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel & Vauxhall Üst Yöneticisi (CEO) ve Stellantis Almanya Genel Müdürü Florian Huettl, mevcut nesilden elde edilen bir milyon adetlik satış rakamının, müşterilerin bu otomobili ne kadar çok sevdiğini gösterdiğini belirtti.

Huettl, ''Capcanlı tasarımı, ulaşılabilir ileri teknolojileri ve kompakt yapısıyla Corsa, en farklı müşteri gruplarına bile hitap etmeyi başarıyor. Bu benzersiz kombinasyon, Corsa'yı ürün portföyümüzde başarının temel güvencesi haline getiriyor'' ifadelerini kulandı.