Yeni Citroen C3 o tesiste üretime başlıyor

Yayınlanma: 01.05.2025 - 13:03

Güncelleme: 01.05.2025 - 13:03

Citroen, en çok satan modeli yeni C3'ün üretimine, Sırbistan'ın Kragujevac kentindeki Stellantis tesisinde başlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tesis, Stellantis ile Sırbistan Ekonomi Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma kapsamında 2022-2024 arasında modernize edilerek yeni 'Akıllı Otomobil' platformuna uyumlu hale getirildi ve elektrikli model üretimi için hazırlandı.

Bin kişinin üzerinde çalışana sahip olan tesiste, modern, otomasyonlu ve robot destekli üretim hatları kullanılarak yüksek kalite seviyesi ve verimlilik sağlanıyor. Şirketin aldığı bu karar, Avrupa'da üretilen kompakt, çok yönlü ve uygun fiyatlı bir model sunulması açısından büyük önem taşıyor.

FRANSA'DA İKİNCİ SIRADA

Citroen'in yeni C3 modeli, tasarım sadeliğinden üretim noktası seçimine, üretildiği yeni 'Akıllı Otomobil' platformundan araç donanımlarına kadar ulaşılabilir bir fiyat seviyesine olanak sağlayacak şekilde tasarlandı.

Yeni C3, 2024'ün son çeyreğinde Avrupa satış noktalarına ulaştı ve 130 binin üzerinde sipariş aldı. Bu yılın ilk çeyreği itibarıyla Fransa ve İtalya pazarlarında üçüncü sıraya yerleşen model, Fransa'da ise elektrikli otomobil satışlarında ikinci sırada yer aldı.

Tanıtımından bu yana C3'ün satışlarının yüzde 30'unu elektrikli versiyonu oluşturdu. Sırbistan'da gerçekleştirilen üretim, şu anda pazara sunulan yeni C3 Aircross'un da üretildiği Slovakya'nın Trnava tesisindeki üretimi destekliyor.

DAHA FAZLA ALAN

Citroen'in yeni C3 modeli, 'Citroen Advanced Comfort' süspansiyon sistemi, 'Advanced Comfort' koltuklar ve ön konsoldaki 'C-Zen Lounge' konsepti ile daha fazla konfor sunuyor. SUV tasarım kodlarını koruyan model, kompakt yapısıyla daha fazla alan ve kolay kabin erişimi sağlıyor.

Yeni C3, tamamen elektrikli araç olarak tasarlanmış olup, hibrit seçenekleriyle de kullanıcı dostu bir alternatif oluşturuyor.