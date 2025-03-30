Jeep Compass'ın yeni serisi North Star satışa sunuldu

Yayınlanma: 30.03.2025 - 14:08

Güncelleme: 30.03.2025 - 14:09

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Jeep Compass'ın yeni özel serisi 'North Star', Türkiye'deki showroomlarda yerini aldı.

North Star özel serisi, ay sonuna kadar Jeep bayilerinde 500 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi avantajıyla satışa sunuluyor.

Seride sunulan gelişmiş hibrit teknolojisi, daha düşük emisyon ve yüksek yakıt verimliliği sağlarken, markanın sürüş deneyimini korumaya devam ediyor. Sürdürülebilirlik ve inovasyonu merkeze alan özel seri, Jeep'in ileri teknolojiye olan bağlılığını yansıtıyor.

Seri, sade ve işlevsel tasarımıyla öne çıkan 'Limited' donanım seviyesiyle premium ve üst düzey deneyimi temsil eden 'Summit' donanım seviyesi arasında yer alıyor.

North Star, farklı tasarım unsurlarıyla dikkati çekiyor. Bunlardan biri, 'Techno Yeşili' rengiyle kontrast oluşturan siyah renkteki standart panoramik cam tavan olarak öne çıkıyor.

ÇİFT RENKLİ GÖVDE

North Star özel serisi, ikonik ve ayırt edici tasarım çizgisini koruyarak stil odaklı bir karakter sunuyor. Çift renkli gövde tasarımı ve siyah detaylarıyla dikkati çeken seri, 18 inç siyah alaşım jantlar, tavan rayları ve karartılmış camlarla özgün bir görünüm sağlıyor.

Serinin öne çıkan unsurlarından biri olan özel kaput stickerı, sürüş sırasında güneş ışığının yansımalarını azaltarak daha konforlu bir deneyim sunuyor. Siyah detayları tamamlayan koyu metalik Techno Yeşili ise dış tasarıma güçlü bir hava katıyor.