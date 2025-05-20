Hyundai Inster satışa sunuldu: İşte fiyatı ve teknik özellikleri...

A ve B segmenti arasında yer alan Hyundai Inster'in boyutları şöyle:

Hyundai Inster Advance'te standart olarak sunulan güvenlik donanımları şöyle:

Hyundai Inster Advance'te standart olarak sunulan teknolojik donanımlar şöyle:

Hyundai Inster Advance'te standart olarak sunulan iç mekan donanımları şöyle:

HYUNDAI INSTER FİYATLARI

Hyundai Inster Türkiye'de yalnızca Advance donanımı ile satışa sunulurken modelin fiyatı 1 milyon 319 bin TL olarak açıklandı.