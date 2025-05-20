Hyundai Inster satışa sunuldu: İşte fiyatı ve teknik özellikleri...

Hyundai'nin heyecanla beklenen elektrikli SUV modeli Inster Türkiye'de satışa sunuldu.
2025 yılının elektrikli otomobili seçilen Hyundai Inster Advance donanımı ile Hyundai bayilerinde müşterilerini bekliyor.
İşte Hyundai Inster teknik özellikleri, donanımları, boyutları ve fiyatı...
HYUNDAI INSTER BOYUTLARI
A ve B segmenti arasında yer alan Hyundai Inster'in boyutları şöyle:
- Uzunluk: 3825 mm
- Genişlik: 1610 mm
- Yükseklik: 1610 mm
- Aks mesafesi: 2580 mm
HYUNDAI INSTER BAGAJ HACMİ
- Bagaj hacmi: 238-351 litre, 2. sıra koltuklar yatırıldığında 1059 litre
- Jant ebatı: 17 inç
- Lastik ebatları: 205/45/17
HYUNDAI INSTER TEKNİK ÖZELLİKLERİ
- Motor tipi: Kalıcı mıknatıslı senkron motor (PMSM)
- Maksimum güç: 115 beygir
- Maksimum tork: 147 Nm
- Şanzıman tipi: Tek vitesli redüktör şanzıman
- Maksimum hız: 150 km/sa
- Hızlanma: 0-100 km/sa 10,6
- Menzil: 360 km ortalama, şehir içi 493 km
- Enerji tüketimi: 15,1 kWh/100km
- Batarya Kapasitesi: 49 kWh
- Dahili AC şarj gücü: 10,5 kW
- Şarj Süresi: 4s 35 dk (AC)
- Şarj Süresi: Hızlı şarj (%10-%80) 30 dk
HYUNDAI INSTER DONANIMLARI
Hyundai Inster Advance'te standart olarak sunulan güvenlik donanımları şöyle:
- ABS, EBD, BAS, ESP, TCS, VSM
- Lastik Basınç Kontrol Sistemi (TPMS)
- Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC)
- İkinci Çarpışma Önleme Sistemi (MCB)
- Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları
- Yan ve Perde Hava Yastıkları
- Orta Konsol Hava Yastığı
- Park Sensörü (Ön /Arka)
- Geri Görüş Kamerası
- Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA)
- Dur ve Kalk Özellikli Akıllı Hız Sabitleme Kontrolü (SCC w/S&G)
- Şeritte Kalma Asistanı (LKA)
- Şerit Takip Asistanı (LFA)
- Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW)
- Sürücü Tarafı Kabin İç Kamera (ICC)
- Uzun Far Asistanı (HBA)
- Öndeki Araç Hareket Uyarısı (LVDA)
- Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA)
- Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA 1.5) (Kavşak Dönüş Desteği)
- Acil Çağrı Sistemi (E-Call)
HYUNDAI INSTER TEKNOLOJİ DONANIMLAR
Hyundai Inster Advance'te standart olarak sunulan teknolojik donanımlar şöyle:
- 10,25" Dijital Gösterge Bilgi Ekranı
- Direksiyon Kolonuna Entegre Vites Kolu (E-Shift By Wire)
- USB Girişleri (Ön /Arka)
- 12V Elektrik Güç Kaynağı
- Bluetooth Bağlantısı ve Sesli Komut Sistemi
- 10,25'' Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi ve Navigasyon
- Apple Carplay & Android Auto Desteği
- 6 Adet Hoparlör
- Akıllı Telefon Kablosuz Şarj Sistemi
- Isı Pompası
HYUNDAI INSTER İÇ MEKAN DONANIMLARI
Hyundai Inster Advance'te standart olarak sunulan iç mekan donanımları şöyle:
- Koltuk Yükseklik Ayarı (Sürücü)
- Katlanabilen Ön Koltuklar
- 50/50 Katlanabilen Arka Koltuklar
- Kayar Arka Koltuklar
- Bardak Tutucu ve Orta Kol Dayama
- Deri Direksiyon Simidi
- Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon
- Direksiyondan Kumandalı Rejeneratif Frenleme Kulakçıkları (Paddle Shifter)
- i-Pedal (Tek Pedaldan Sürüş)
- Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası
- Tek Dokunuşlu Elektrikli Camlar (Ön)
- Elektrikli Ön ve Arka Camlar
- Elektronik Park Freni (EPB)
- Otomatik Klima
- Yağmur Sensörü
- Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası (ECM)
- Sürüş Modu Seçenekleri (Drive Mode Select)
- Otomatik Ön Cam Buğu Giderici
- Bagaj İçi LED Aydınlatma
- Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi
HYUNDAI INSTER FİYATLARI
Hyundai Inster Türkiye'de yalnızca Advance donanımı ile satışa sunulurken modelin fiyatı 1 milyon 319 bin TL olarak açıklandı.