Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili satışa sunuldu: İşte Hyundai Inster...

Hyundai Motor Company, A-SUV segmentinde yeni elektrikli modeli Inster'in lansmanını, 2024 Busan Uluslararası Mobilite Fuarı'nda gerçekleştirdi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'deki fuarda görücüye çıkan Inster, şık tasarımı, segment lideri sürüş aralığı ve çok yönlülüğü ile öne çıkıyordu.



İleri teknoloji özelliklere sahip yeni kompakt elektrikli araç (EV), özellikle şehir içi kullanıma yenilikçi bir imaj getiriyor.



Geniş iç mekânıyla dikkat çeken Inster, güvenli ve kaliteli sürüş sunmak için gelişmiş bir pil ve elektrik motor teknolojisiyle üretiliyor.



Diğer Hyundai ve Ioniq modellerinde olduğu gibi hızlı şarj alt yapısı sunan Inster kendi segmentindeki en iyi menzil değerlerinden birini sunuyor.



Inster, 2021'de satışa sunulan ve yalnızca Güney Kore'de üretilen benzinli Casper'ın tasarım mirasını baz alıyor.



Hyundai'nin Güney Kore dışındaki diğer pazarlar için stratejik olarak geliştirdiği Inster'in stili, daha fazla iç mekan ve sağlam bir yol tutuşu sunmak için uzatılmış gövdeden oluşuyor.



FERAH İÇ MEKAN Geniş bir dingil mesafesi ile desteklenen otomobil, her ne kadar A segmentinde yer alsa da kendinden çok daha büyük araçlarla kıyaslanabilecek bir iç mekân konforu sunduğu iddia ediliyor.



Böylelikle, tam olarak A segmenti ile B segmenti kompakt modeller arasında konumlanıyor.



Gelişmiş bagaj kapasitesi sunabilen otomobil, şehir içinde esnek manevra kabiliyeti sağlıyor. Inster'in gövde tasarımı, doğrudan bir SUV olduğunu gösteriyor.



Bu kompakt SUV profili, sade yüzeyler kadar güçlü çamurluklar, dik A sütunu, yukarı hizalanmış tampon ve tavan raylarıyla elde ediliyor.



LED gündüz sürüş farları ve piksel grafikli dönüş sinyalleri de arka lamba ve tamponla birleşerek sportif bir görsellik oluşturuyor. Inster, donanım seviyesine bağlı olarak 15 veya 17 inç alaşım jantlarla tercih edilebiliyor.



HYUNDAI INSTER NAVİGASYON Hyundai Inster, gelişmiş kabininde dijital bir panelle kullanıcısını karşılıyor. Navigasyonlu 10,25 inçlik bilgi-eğlence sistemi, diğer modellerde olduğu gibi dokunmatik bir ekranla geliyor.



Daha fazla ferahlık hissi yaratmak üzere tasarlanmış bu kabinin orta konsolundaysa kablosuz şarj, havalandırma ve multimedya gibi kontrollere yer veriliyor.

HYUNDAI INSTER KİŞİSELLEŞTİRMELER Inster'in direksiyon simidindeki grafikler ise otomobilin yüksek teknoloji imajını güçlendirerek piksel temasıyla sunuluyor. İç tasarımda daha fazla kişiselleştirme için opsiyonel üst kapı kaplamaları da bulunuyor.



HYUNDAI INSTER ARKA KOLTUKLAR Aracın iç mekânı çok yönlülük ve ferahlık sunarken, ön sıradaki oturma düzeni geçiş erişimi sağlıyor.



HAREKETLİ ARKA KOLTUKLAR Arka koltuklar da 50/50 oranında bölünerek ileri geri kaydırılabiliyor ve ihtiyaç halinde yatırılabiliyor.

HYUNDAI INSTER SÜRDÜRÜLEBİLİR MALZEMELER Hem dış hem de iç mekânda sürdürülebilir malzemeler kullanan Inster, geleneksel olarak siyah boyada kullanılan karbon siyahı pigmentinin yerine geri dönüştürülmüş atık lastiklerden yapılan bir renklendiriciyi kullanıyor.

Ayrıca iç mekândaki plastik malzemeler ise pet şişelerden ve şeker kamışından elde edilen biyo-polipropilen kullanılarak hazırlanıyor.



HYUNDAI INSTER ŞARJ Hyundai Inster, DC şarj hızı ve maksimum sürüş menzili ile de öne çıkıyor. Kullanıcıların şarj işlemi için daha az zaman harcamasına olanak sağlayan altyapı sayesinde daha rahat bir seyahat özgürlüğü tanınıyor.



HYUNDAI INSTER BATARYA BOYUTU Standart olarak 42 kilovat saat batarya ile donatılan INSTER, opsiyonel olarak uzun menzilli 49 kilovat saat bir bataryaya da sahip.



HYUNDAI INSTER ŞARJ HIZI Hyundai Inster, 120 kilovat yüksek güçlü bir DC şarj istasyonu kullandığında, yaklaşık 30 dakikada yüzde 10'dan 80'e kadar şarj olabiliyor.



HYUNDAI INSTER ISI POMPASI Inster ayrıca, standart olarak 11 kilovatlık yerleşik şarj cihazı, özel bataryalı ısıtma sistemi ve yüksek verimli ısı pompası da sunuyor. Harici ve dahili V2L işlevi sunan otomobil, çift yönlü şarja da olanak tanıyor.



Inster, doğada elektrikli bisiklet, scooter ve kamp malzemeleri gibi cihazları serbestçe kullanmaya veya şarj edilmelerine imkân tanıyan günlük bir kullanıcı dostu olarak da ün yapmaya hazırlanıyor.

