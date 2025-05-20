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Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili satışa sunuldu: İşte Hyundai Inster...
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Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili satışa sunuldu: İşte Hyundai Inster...

20.05.2025 16:30:00
Güncellenme:
Savaşkan İskefli
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Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili satışa sunuldu: İşte Hyundai Inster...

Türkiye'nin en uygun fiyatlı elektrikli otomobil modeli Hyundai Inster Türkiye'de satışa sunuldu. Hyundai Inster kaç para? Hyundai Inster kaç beygir? Hyundai Inster'in menzili kaç kilometre? İşte tüm ayrıntılar...

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili satışa sunuldu: İşte Hyundai Inster...
Hyundai Motor Company, A-SUV segmentinde yeni elektrikli modeli Inster'in lansmanını, 2024 Busan Uluslararası Mobilite Fuarı'nda gerçekleştirdi.

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili satışa sunuldu: İşte Hyundai Inster...
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'deki fuarda görücüye çıkan Inster, şık tasarımı, segment lideri sürüş aralığı ve çok yönlülüğü ile öne çıkıyordu. 

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili satışa sunuldu: İşte Hyundai Inster...
İleri teknoloji özelliklere sahip yeni kompakt elektrikli araç (EV), özellikle şehir içi kullanıma yenilikçi bir imaj getiriyor.

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili satışa sunuldu: İşte Hyundai Inster...
Geniş iç mekânıyla dikkat çeken Inster, güvenli ve kaliteli sürüş sunmak için gelişmiş bir pil ve elektrik motor teknolojisiyle üretiliyor. 

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili satışa sunuldu: İşte Hyundai Inster...
Diğer Hyundai ve Ioniq modellerinde olduğu gibi hızlı şarj alt yapısı sunan Inster kendi segmentindeki en iyi menzil değerlerinden birini sunuyor.

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili satışa sunuldu: İşte Hyundai Inster...
Inster, 2021'de satışa sunulan ve yalnızca Güney Kore'de üretilen benzinli Casper'ın tasarım mirasını baz alıyor. 

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili satışa sunuldu: İşte Hyundai Inster...
Hyundai'nin Güney Kore dışındaki diğer pazarlar için stratejik olarak geliştirdiği Inster'in stili, daha fazla iç mekan ve sağlam bir yol tutuşu sunmak için uzatılmış gövdeden oluşuyor.

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili satışa sunuldu: İşte Hyundai Inster...

FERAH İÇ MEKAN

Geniş bir dingil mesafesi ile desteklenen otomobil, her ne kadar A segmentinde yer alsa da kendinden çok daha büyük araçlarla kıyaslanabilecek bir iç mekân konforu sunduğu iddia ediliyor. 

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili satışa sunuldu: İşte Hyundai Inster...
Böylelikle, tam olarak A segmenti ile B segmenti kompakt modeller arasında konumlanıyor.

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili satışa sunuldu: İşte Hyundai Inster...
Gelişmiş bagaj kapasitesi sunabilen otomobil, şehir içinde esnek manevra kabiliyeti sağlıyor. Inster'in gövde tasarımı, doğrudan bir SUV olduğunu gösteriyor. 

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili satışa sunuldu: İşte Hyundai Inster...
Bu kompakt SUV profili, sade yüzeyler kadar güçlü çamurluklar, dik A sütunu, yukarı hizalanmış tampon ve tavan raylarıyla elde ediliyor.

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili satışa sunuldu: İşte Hyundai Inster...
LED gündüz sürüş farları ve piksel grafikli dönüş sinyalleri de arka lamba ve tamponla birleşerek sportif bir görsellik oluşturuyor. Inster, donanım seviyesine bağlı olarak 15 veya 17 inç alaşım jantlarla tercih edilebiliyor.

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili satışa sunuldu: İşte Hyundai Inster...

HYUNDAI INSTER NAVİGASYON

Hyundai Inster, gelişmiş kabininde dijital bir panelle kullanıcısını karşılıyor. Navigasyonlu 10,25 inçlik bilgi-eğlence sistemi, diğer modellerde olduğu gibi dokunmatik bir ekranla geliyor. 

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili satışa sunuldu: İşte Hyundai Inster...
Daha fazla ferahlık hissi yaratmak üzere tasarlanmış bu kabinin orta konsolundaysa kablosuz şarj, havalandırma ve multimedya gibi kontrollere yer veriliyor.
Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili satışa sunuldu: İşte Hyundai Inster...

HYUNDAI INSTER KİŞİSELLEŞTİRMELER

Inster'in direksiyon simidindeki grafikler ise otomobilin yüksek teknoloji imajını güçlendirerek piksel temasıyla sunuluyor. İç tasarımda daha fazla kişiselleştirme için opsiyonel üst kapı kaplamaları da bulunuyor. 

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili satışa sunuldu: İşte Hyundai Inster...

HYUNDAI INSTER ARKA KOLTUKLAR

Aracın iç mekânı çok yönlülük ve ferahlık sunarken, ön sıradaki oturma düzeni geçiş erişimi sağlıyor. 

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili satışa sunuldu: İşte Hyundai Inster...

HAREKETLİ ARKA KOLTUKLAR

Arka koltuklar da 50/50 oranında bölünerek ileri geri kaydırılabiliyor ve ihtiyaç halinde yatırılabiliyor.

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili satışa sunuldu: İşte Hyundai Inster...

HYUNDAI INSTER SÜRDÜRÜLEBİLİR MALZEMELER

Hem dış hem de iç mekânda sürdürülebilir malzemeler kullanan Inster, geleneksel olarak siyah boyada kullanılan karbon siyahı pigmentinin yerine geri dönüştürülmüş atık lastiklerden yapılan bir renklendiriciyi kullanıyor. 

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili satışa sunuldu: İşte Hyundai Inster...
Ayrıca iç mekândaki plastik malzemeler ise pet şişelerden ve şeker kamışından elde edilen biyo-polipropilen kullanılarak hazırlanıyor.

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili satışa sunuldu: İşte Hyundai Inster...

HYUNDAI INSTER ŞARJ

Hyundai Inster, DC şarj hızı ve maksimum sürüş menzili ile de öne çıkıyor. Kullanıcıların şarj işlemi için daha az zaman harcamasına olanak sağlayan altyapı sayesinde daha rahat bir seyahat özgürlüğü tanınıyor. 

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili satışa sunuldu: İşte Hyundai Inster...

HYUNDAI INSTER BATARYA BOYUTU

Standart olarak 42 kilovat saat batarya ile donatılan INSTER, opsiyonel olarak uzun menzilli 49 kilovat saat bir bataryaya da sahip. 

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili satışa sunuldu: İşte Hyundai Inster...

HYUNDAI INSTER ŞARJ HIZI

Hyundai Inster, 120 kilovat yüksek güçlü bir DC şarj istasyonu kullandığında, yaklaşık 30 dakikada yüzde 10'dan 80'e kadar şarj olabiliyor. 

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili satışa sunuldu: İşte Hyundai Inster...

HYUNDAI INSTER ISI POMPASI

Inster ayrıca, standart olarak 11 kilovatlık yerleşik şarj cihazı, özel bataryalı ısıtma sistemi ve yüksek verimli ısı pompası da sunuyor. Harici ve dahili V2L işlevi sunan otomobil, çift yönlü şarja da olanak tanıyor.

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili satışa sunuldu: İşte Hyundai Inster...
Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili satışa sunuldu: İşte Hyundai Inster...
Inster, doğada elektrikli bisiklet, scooter ve kamp malzemeleri gibi cihazları serbestçe kullanmaya veya şarj edilmelerine imkân tanıyan günlük bir kullanıcı dostu olarak da ün yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili satışa sunuldu: İşte Hyundai Inster...

HYUNDAI INSTER FİYATI

Hyundai'nin yeni elektrikli modeli Inster Türkiye'de 1 milyon 139 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Açıklanan fiyat ile Hyundai Inster Türkiye'de satışa sunulan en uygun fiyatlı elektrikli otomobil oldu.
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