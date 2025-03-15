Hyundai Motor Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliği için etkinlik düzenledi

Yayınlanma: 15.03.2025 - 15:42

Güncelleme: 15.03.2025 - 15:42

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Türkiye, gençlerde toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını sağlamak adına yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyor. Habitat Derneği ve Türk Eğitim Vakfı ile işbirliği yapan Hyundai, Design Jam adı verilen etkinlikte HMTR bursiyerleri ve stajyerleriyle bir araya geldi.

Etkinlik, Hyundai Motor Türkiye'nin stajyerleri ve Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla destek olunan bursiyerlerden oluşan genç katılımcılarla Hyundai Motor Türkiye'nin İstanbul Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Tasarım odaklı düşünme metodolojisi kullanılarak düzenlenen etkinlikte, gençlerin eşitsizliklerin azaltılmasında ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında en önemli güç olduğu vurgulandı. Katılımcılar, empati kurma, problem tanımlama, fikir üretme ve çözüm tasarlama aşamalarını içeren yoğun bir çalıştay sürecine dahil oldu.

Hyundai Motor Türkiye stajyerleri ve TEV bursiyerlerinden oluşan katılımcıların yer aldığı Design Jam kapsamında, zorunlu eğitim, üniversite kampüsleri, iş hayatı, sosyal hayat ve toplumsal dahiliyet başlıklarında toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen 5 yenilikçi fikir geliştirildi.

Katılımcılar etkinlik süresince empati kurma, problem tanımlama, fikir üretme ve çözüm tasarlama aşamalarını içeren yoğun bir çalıştay sürecine dahil oldu. Habitat Derneğinin uzmanları eşliğinde gerçekleşen oturumlarda, katılımcılar tarafından uluslararası araştırmalardan elde edilen veriler ışığında 5 farklı 'persona' analiz edilerek çözümler üretildi ve sosyal etki odaklı yenilikçi fikirler oluşturuldu.

Geliştirilen yenilikçi fikirler, Design Jam etkinliğinin ardından Habitat Derneğinin sürdürülebilir kalkınma amaçlarını destekleyen çözümlere odaklanan uluslararası proje yarışmalarına dahil edilecek.

SOSYAL SORUMLULUK VİZYONU

Kurumsal sosyal sorumluluk ve ortak değer yaratma inisiyatifi olan Hyundai Continue, 'Hope / Umut' çatısı altında genç nesillere odaklanırken, Hyundai Motor Türkiye, gençlere düşünce platformu sağlama hedefiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü gündeme aldı ve toplumsal cinsiyet eşitliği sağlama ve eşitsizliklerin azaltılması konularında bilinç oluşturmayı ve yenilikçi çözümler geliştirmeyi hedefleyerek toplumda pozitif etki yaratma vizyonunu destekledi.

Çalıştaya katılan gençlere anlamlı bir hatıra kalması amacıyla Koruncuk Vakfına herkesin adına bağışta bulunulurken aynı zamanda eğitime erişimi risk altındaki kız çocuklarının desteklenmesine de katkı sağlandı.

Hyundai Motor Türkiye, ürettiği kaliteli ve konforlu otomobillerle eş zamanlı olarak sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık vermeye devam edecek.