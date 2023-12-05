İkinci elde piyasa ne zaman normalleşecek?

Yayınlanma: 05.12.2023 - 16:42

Güncelleme: 05.12.2023 - 16:49

Carvak’ın CEO’su Mehmet Çelikol, 2023 yılını değerlendirirken, gelecek yıla dair de öngörülerini paylaştı.

Türkiye’nin ikinci el otomotiv pazarının yüksek potansiyeline değinen Çelikol, dünyada adet bazında Türkiye'nin 6’ncı ülke olduğunu, ciroda ise üçüncü olduğunu ifade etti.

"2024 SONU PİYASANIN TAMAMEN NORMALLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

Önümüzdeki döneme dair tahminlerinden bahseden Çelikol, araçlara yatırım döneminin bittiğini ifade ederek, genel seçimler sonrasında hızlı artan faizler ve düşen talep ile ikinci el araçların dolar karşısında yüzde 21 değer kaybettiğini belirtti.

Çelikol, şunları söyledi:

“Ekonomideki dalgalanmalardan en fazla etkilenen sektörlerden birisi otomotiv oldu. Pandemi döneminde başlayan ve enflasyonist ortamla devam eden araç yatırımları ise son dönemde hız kesti. Piyasanın araç fiyatları açısından yavaş yavaş normal seyrine döndüğünü görüyoruz. TL bazında araç fiyatlarında artış beklesek de dolar karşısında ikinci el araç bir süre daha değer kaybetmeye devam edecektir. Pandeminin tamamen bitmesi, sıfır araç tedariğinin çözülmesi, alternatif yatırım aracı algısını aşılmasıyla birlikte, 2024 sonu ve 2025 başı gibi piyasanın tamamen normalleşeceğini düşünüyorum.”