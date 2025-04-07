IONIQ 6 artık daha modern

Yayınlanma: 07.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.04.2025 - 04:00

Agresif ve sportif bir tasarım anlayışı ile hazırlanan otomobilin N Line versiyonu ise geçtiğimiz yıllarda tanıtılan RN22e konsept modelden ilham alıyor. Yeni aracın yükseltilmiş motor kapağı ve uzatılmış şekli, köpekbalığı burnu tasarımıyla birleşince, agresif bir profil yaratıyor. Alt gövdedeki siyah eklentiler ise kapılara kadar uzanıyor ve IONIQ 6’nın aerodinamik gövdesini vurguluyor.

Yeni IONIQ 6’nın iç tasarımı, daha konforlu bir sürüş ve daha sezgisel bir kullanıcı deneyimi için geliştirilmiş. Sürüş hissiyatını artıran yeniden tasarlanmış bir direksiyon simidi, yeni tip kapı döşemeleri yeni iç mekân detayları olarak öne çıkıyor. Yeni tip klima kontrol ekranı, kullanım kolaylığını artırmak için genişletilmiş. Yeni IONIQ 6 ile birlikte tanıtılan IONIQ 6 N Line versiyonu, 2022’de tanıtılan RN22e konsept modelin tasarım DNA'sını miras alıyor.

N Line modelinin dinamik ve agresif tasarımını vurgulamak için ön ve arka tarafta geniş hava girişli tamponlara, geliştirilmiş detaylara yer verilmiş. Ayrıca, RN22e’nin tasarımından alınan arkadaki siyah rengin kullanımı ise IONIQ 6 N Line’ın sportif oranlarına katkıda bulunuyor. İki boyutlu parametrik Piksel lamba tasarımı da dijital estetiği zirveye taşıyor.

Hyundai, yüksek performanslı elektrikli model serisinin ikinci üyesi olacak IONIQ 6 N’i ise temmuz ayında tanıtacak.