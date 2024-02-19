İrlanda milyonlarca Euo'luk şarj hibesi oluşturuyor: 60 kilometrede 1 şarj istasyonu

İrlanda Ulaştırma Bakanlığı, İrlanda'nın karayolu ağında yüksek güçlü elektrikli araç şarj altyapısının geliştirilmesini hızlandırmak için 21 milyon Euro'luk yeni bir program başlattığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 18:32
İrlanda milyonlarca Euo'luk şarj hibesi oluşturuyor: 60 kilometrede 1 şarj istasyonu
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Avrupa Birliği (AB) yönetmelikleri doğrultusunda otoyol ağını hedef alan program, her 60 kilometrede bir 1200kW güç çıkışına sahip yüksek güçlü şarj havuzlarının kurulmasını öngörüyor. Plan üzerine her havuzda en az dört adet 150kW şarj noktası inşa edilecek.

Hibe, 2025 yılı sonuna kadar özel sektörü yeni bir şarj havuzu sağlaması için teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Program, otoyol ağına 3 km sürüş mesafesindeki servis alanı işletmecileri, oteller ve perakende satış mağazaları gibi kamuya açık tesisleri hedeflemektedir.

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'110 BİNDEN FAZLA ELEKTRİKLİ ARAÇ'

"Bu, karayolu ağımız boyunca güvenilir mesafelerde yüksek hızlı şarj cihazlarından oluşan havuzlara sahip olmamıza yardımcı olacaktır. Elektrikli araç sürücülerine yolculuklarında erişilebilir ve hızlı şarj olanaklarına sahip olacakları konusunda güvence verecek, elektrikli araçların daha da fazla benimsenmesini sağlayacak ve emisyonlarımızın azaltılmasına yardımcı olacaktır" diyen İrlanda Ulaştırma Bakanı Eamon Ryan sözlerini şöyle noktaladı:

"İrlanda belki de pek çok ülkeye kıyasla elektrikli araçlara daha uygun bir ülke çünkü çoğumuz evde şarj edebileceğimiz bir alana sahip evlerde yaşıyoruz. Bu bize büyük bir avantaj sağlıyor ve halihazırda yollarda 110 binden fazla elektrikli araçla bunun işaretlerini veriyoruz."


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