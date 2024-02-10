Jason Momoa 1929 model aracını elektrikliye çevirdi: Bakın sonuç nasıl oldu...

Jason Momoa'nın sahibi olduğu 1929 Rolls-Royce Phantom II elektrikliye dönüştürüldü. Aracın dönüşümündeki aşamalar kayıt altına alınarak yapılan belgesel yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 14:59
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Hollywood yıldızı Jason Momoa sahibi olduğu 1929 model Rolls-Royce Phantom II aracı ile Peaky Blinders dizi setinde bir karekteri canlandırıyor gibi görüntülendi. Ancak bu görüntülerin nedeni eski aracının elektrikli olarak modifiye edilmesiydi.

1929 Rolls-Royce Phantom II'nin elektrik enerjisine dönüşümü 'On The Roam' adlı belgesel dizisinde anlatıldı. 

Yapımın arkasındaki ekip Electrogenic, Momoa'nın arabasının tamamen geri dönüşümlü EV dönüşümü hakkında bazı perde arkası bilgileri paylaştı. Şirket, elektromodlarının otomobili geri alınamayacak şekilde değiştirmediğinden emin olmak için her zaman çalıştığını söyledi. Bu dönüşümde kaputun altında piller için çok fazla alan sağlayan büyük bir motor olması işleri kolaylaştırdı.

Ekip, otomobile orijinal gücünü veren 7.7 litrelik düz altı silindirli motoru dikkatlice sökerek yerine 93 kWh'lık bir batarya paketi yerleştirdi. Motor bölmesinde yersiz görünmemesini sağlamak içinse elle şekillendirilmiş ve elle perçinlenmiş bir alüminyum kaporta ile kaplandı. Yeni elektrik motoru ile güç 201 beygire (150 kW/204 PS)  çıktı. Bu da motorun 40 ila 50 hp (30-37 kW/40,5-50,6 PS) arasında derecelendirildiği 1929'da yaptığından yaklaşık dört kat daha fazla. 

Bu kadar eski bir aracı elektrik gücüne dönüştürmek, aktarma organlarını değiştirmek kadar basit değil. Electrogenic'in aracın "içten akışlı" şasi yağlama sistemine nasıl güç sağlayacağını bulması gerekiyordu. Fosfor bronz burçları ve bağlantıları iyi çalışır durumda tutmak için gerekli olan (ve normalde motor tarafından çalıştırılan) ekip, Rolls-Royce'un alametifarikası olan yumuşak sürüşten ödün verilmemesini sağlamak için araca yeni bir pompa gizlemek zorunda kaldı. Şirket ayrıca kablo ile çalışan frenlerin nasıl iyileştirileceğini de bulmak zorundaydı. Performansı artırmak ve sistemin motorun rejeneratif frenleme sistemiyle birlikte çalışmasını sağlamak için pedal ile orijinal kablo aktüatörleri arasına bir hidrolik sistem gizledi.

Electrogenic, aracın yeni güç aktarma organlarına daha iyi hizmet etmesi için bazı göstergeleri yeniden tasarladı. Örneğin, yakıt göstergesi (eskiden dikey bir gözetleme camı) artık bir LED şarj durumu göstergesi olarak hizmet veriyor. Bu arada, amper ölçer artık bir güç göstergesi olarak hizmet veriyor, hızlanma altında güç çekme oranını ve rejeneratif frenlerin ne kadar enerji topladığını takip ediyor.

Momoa'nın yeni otomobiline verdiği tepkiyi 'On The Roam' adlı TV dizisinde görebilirsiniz.


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