Jeep'ten, yüzde sıfır faizli kredi kampanyası

Yayınlanma: 18.08.2024 - 17:29

Güncelleme: 18.08.2024 - 17:29

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Jeep sahibi olmak isteyenlere Avenger, Renegade ve Compass modellerinde yüzde sıfır faizli cazip kredi olanakları sunuluyor.

Ağustos boyunca geçerli olan kampanya dahilinde, kendi segmentinin en çok tercih edilen modeli Avenger'ın tamamen elektrikli ve hibrit motor seçenekli versiyonları Electric ve E-Hybrid için 150 bin liraya 12 ay yüzde sıfır faizli kredi olanağı sağlanıyor.

Jeep'in kabiliyetli küçük SUV'u Renegade'e de ay sonuna dek aynı kredi kampanyasıyla sahip olunabiliyor.

1 milyon 999 bin 900 liraya başlayan fiyatla satışa sunulan Compass Limited e-Hybrid'de 300 bin lira, Summit donanım seviyesinde ise 250 bin liralık indirim seçenekleri, yine ay sonuna dek müşterileri bekliyor.