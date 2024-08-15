Batarya bilimi ve mühendisliği programı Türkiye'de başlıyor...

Yayınlanma: 15.08.2024 - 16:46

Güncelleme: 15.08.2024 - 16:46

Fosil yakıtların yaklaşık 40 yıl içinde tükenecek olması ile elektrikli araçlar geleceğin teknolojisi olarak görülüyor.

Elektrikli otomobillerin en önemli parçalarından biri olarak her geçen gün gelişen teknoloji ile daha hafif bir yapıya ve bünyesinde daha çok enerji barındırmaya imkân sağlayan bataryalar geliştiriliyor.

Bu kapsamda Sabancı Üniversite'si de Sıro Temiz Enerji işbirliği ile yeni yan dal programı ''batarya bilimi ve mühendisliği'' programını hayata geçirdi.

Öğrencilerin bu yan dal programını 2024-2025 akademik yılından itibaren seçebileceği açıklandı.

Batarya Bilimi ve Mühendisliği yan dal programında “batarya kimyası ve bileşenleri, batarya hücresi ve paketi üretimi ve modellemesi, batarya yönetim sistemleri” gibi konularda uzmanlaşmanın önü açılacak.

Sabancı Üniversitesi ile temiz enerji depolama çözümleri geliştirmek ve üretmek üzere kurulan “Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.” geçtiğimiz yıl bir araya gelerek bir niyet mektubu imzalamış ve Türkiye’de ilk kez batarya ve enerji depolama alanında programlar tasarlamak için adım atmıştı. Bu niyet mektubuna göre elektrikli mobilite, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin depolanması, batarya teknolojileri ve mühendisliği alanında uzmanlaşma üzerine programların tasarlanması, öncelik olarak benimsenmişti.

'YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER ÜRETİYORUZ'

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkay Savaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Sabancı Üniversitesi olarak yenilikçi teknolojiler üzerinde araştırma çalışmaları yapıyor, öğrencilerimize yenilikçi teknolojiler konusunda uzmanlaşacakları programlar sunuyoruz. Disiplinler arası eğitim anlayışına sahip bir üniversiteyiz. Temiz enerjinin en kritik unsurlarından biri olan batarya teknolojileri de büyük bir önem taşıyor. Bu program ile teknolojide ülkemizin ihtiyacı olan uzman insan kaynağının yetişmesine katkı sağlayacağız.”

Siro Ticari Genel Müdürü Naci Özgür Özel ise batarya teknolojileri ile enerji depolama alanındaki insan kaynağının tüm dünyada son derece sınırlı olduğunu belirterek “Sabancı Üniversitesi akademisyenleri ile birlikte tasarladığımız teorik derslerin yanı sıra öğrenciler Siro’nun laboratuvarlarında alanında uzman ekibimizle birlikte pratik deneyim elde etme fırsatı bulacaklar” ifadelerini kullandı.

GELECEĞİN EN ÖNEMLİ MÜHENDİSLİK ALANLARINDAN

“Batarya Bilimi” maden, malzeme, metalurji, mekatronik, elektronik ve yazılım alan bilgilerine dayanan, günümüzün ve geleceğin disiplinler arası bir araştırma ve çalışma alanı olarak öne çıkıyor. Bataryalar, elektrikli cihazlara ve araçlara enerji depolama sistemi olarak güç sağlayarak modern teknolojinin kalbinde yer alıyor.