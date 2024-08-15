Anadolu Isuzu'nun yerli üretim elektrikli modeli son aşamaya geldi!

Yayınlanma: 15.08.2024 - 16:30

Güncelleme: 15.08.2024 - 16:30

Son kilometre taşımacılığında artan talebi karşılamak için, müşteri beklentileri doğrultusunda Anadolu Otomotiv Sanayi tarafından geliştirilen, tam elektrikli BIG.e, son kullanıcılar ile buluşmak üzere test üretimine geçti.

Modern şehirlerin taşımacılık alanındaki ihtiyaçlarına yanıt vererek, birçok sektöre uygun çözümler sunacağı iddia edilen BIG.e; bir ton seviyelerindeki taşıma kapasitesi, yüksek manevra kabiliyeti ile şehir içi teslimatlarda, özellikle bulut market, bulut restoran ve kargo hizmetlerinde önemli rol oynayacak.

Son kilometre taşımacılığında oyunun kurallarını değiştirmeye hazırlanan BIG-e, yaklaşık 4 metreküp iç hacme kadar kargo hacmine, 1000 kg’a varan taşıma kapasitesine ve 9.4 kW gücünde bir elektrikli motora sahip.

Üç farklı batarya kapasitesine sahip olan BIG.e; 10,5 kWh kapasiteli batarya ile 100 km, 15,7 kWh batarya ile 135 km, 21 kWh batarya ile 170 km menzil sağlıyor. BIG·e’nin en büyük avantajlarından birisi de tıpkı bir cep telefonu gibi standart priz üzerinden şarj edilebilmesi ve 5 ila 9 saat arasında tam şarj kapasitesine ulaşabilmesi. Ayrıca daha hızlı şarj etmek isteyen kullanıcılar için de beş farklı şarj çözümü bulunuyor.

ÖDÜLLÜ TASARIM

Dünyanın en prestijli ödül organizasyonları arasında yer alan German Design Awards’da, German Design Awards Gold 2023 ödülüne layık görülen BIG.e, elektrikli araç tasarımındaki başarısını son kullanıcıya ulaşmadan kanıtladı.

ELEKTRİKLİ MODELLER ARTACAK

Anadolu Isuzu önümüzdeki süreçte elektrikli ve alternatif yakıtlı araç modellerini artırmayı hedeflediğini de açıkladı.