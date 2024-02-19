Juke ikonik sarı rengiyle geri döndü

Nissan, 2010 yılından bu yana 1.3 milyondan fazla kullanıcı ile buluşturduğu Juke modelinin Avrupa ön gösterimini dijital ortamda gerçekleştirdi.

Hakan Akarsu
Yayınlanma: 19.02.2024 - 03:00
Juke ikonik sarı rengiyle geri döndü
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Makyajlanan modelin iç mekânında, yeniden tasarlanan orta konsol ve gösterge paneli ile yenilenen iç mekân aynı zamanda donanım, ergonomi ve konfora yönelik iyileştirmeler de içeriyor. Araç içi 12.3 inçlik bilgi-eğlence sistemi özellikleri de daha büyük bir dokunmatik ekran ve ek özelliklerle güncelleniyor.

Ayrıca makyajla birlikte N-Sport isimli yeni bir donanım seviyesi daha ürün gamına ekleniyor. Söz konusu yeni donanım seviyesi ilk nesil Juke’ta sevilen sarı gövde renginin yeniden sunuyor. “Akıllı Şerit Takip Asistanı” yenilenen Juke’ta standart güvenlik özelliği olarak sunuluyor. Otomobilde aracın kuş bakışı görünümünü oluşturmak üzere etrafındaki dört kameradan gelen görüntüyü birleştiren “Çevre Görüş Monitörü”de bulunuyor. 



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