Kar yağışıyla birlikte kış lastiği telaşı da başladı: Kış lastiği uygulamasında son gün!

Zorunlu kış lastiği uygulamasının son gününde Van’da etkili olan kar yağışı araç sahiplerini harekete geçirdi, oto lastikçilerde yoğunluk oluştuğu gözlendi.

Kar yağışıyla birlikte kış lastiği telaşı da başladı: Kış lastiği uygulamasında son gün!
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İHA
Yayınlanma: 30.11.2024 - 16:46

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık’ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sürücüleri erken önlem almaya yönlendirdi.

Kış lastikleri, yola tutunma ve güvenli sürüş sağlama özellikleriyle hayati önem taşırken uzmanlar, buzlanma riski olan bölgelerde kış lastiklerini vakit kaybetmeden taktırmaları konusunda uyardı. Kar yağışı sonrası araçlarını hazırlamak isteyen sürücüler, oto lastikçilerde uzun kuyruklar oluşturdu.


'YASAKTAN KORKULUYOR'


Yaklaşık 40 yıldır sektörde hizmet veren lastik ustası Yusuf Sancak, kar yağışının ardından yoğun talep aldıklarını belirtti. Sancak, “Vatandaşlarımız 1 Aralık yasağından çok korkuyor. Ancak can daha önemlidir. Bölgemizde en az bir ay öncesinden takmaları lazımdır. Karın yağdığı ilk gün çok yoğunluk yaşandı” dedi.


Etiketler: #zorunlu kış lastiği uygulaması #oto lastik #kar yağışı #otomobil

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