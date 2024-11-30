Kış lastiği özel araçlara zorunlu olacak mı? Lastik fiyatları ne kadar?
Kış lastiği takma zorunluluğunun özel araçlara uygulanıp uygulanmayacağı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında merak ediliyor. Peki, Kış lastiği özel araçlara zorunlu olacak mı?
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibarıyla tüm Türkiye'de uygulamaya konulacak. Kış lastiği takma zorunluluğu olan ticari araçlar ise kurala uymadıkları takdirde 4 bin 69 lira para cezası alacak. Peki, Kış lastiği özel araçlara zorunlu olacak mı?
KIŞ LASTİĞİ ÖZEL ARAÇLARA ZORUNLU MU OLACAK?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, özel araçlar için kış lastiği zorunluluğu getirilmesi amacıyla yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını belirtti.
Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, kış lastiği takma zorunluluğu tarihinin de 1 Aralık'tan 15 Kasım'a çekilebileceğini söyledi.
LASTİK FİYATI NE KADAR?
Otomobiller için en düşük kış lastiği fiyatı 1.500 lira ile 2 bin lira arasında değişiyor. Dört lastik birden değiştiğinde en düşük fiyat 6 bin lirayı buluyor.
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