Pirelli'den iki yeni seri: Kış ve dört mevsim yeni lastikler ortaya çıktı...

Yayınlanma: 26.11.2024 - 18:13

Güncelleme: 26.11.2024 - 18:13

Pirelli'den yapılan açıklamaya göre, İtalya merkezli çok uluslu lastik markasının kış ve dört mevsim lastik yelpazesinin yeni üyeleri P Zero Winter 2 ve Cinturato All Season SF3 ortaya çıktı.

İlk kez piyasaya sunulan ker iki lastik de uzman yayınların gerçekleştirdiği karşılaştırmalı testlerde kazandıkları sonuçlarla, üstün performansını kanıtladı.

Islak zeminde kavrama kategorisinde Avrupa lastik etiketinde en yüksek puan 'A' derecelendirmesine sahip ve karda ileri derece frenleme sağlayan P Zero Winter 2, kış koşullarında maksimum performans ve güvenlik arayanlara mükemmel bir seçenek sunuyor.

Pirelli'nin en yeni dört mevsim lastiği Cinturato All Season SF3 ise belgelendirme kuruluşu TÜV SÜD'ün mükemmellik göstergesi 'Performans İşareti' ile yılı boyu yüksek kontrol sunuyor. Önde gelen uluslararası otomobil dergilerinin yürüttüğü çeşitli karşılaştırmalı testlerinden geçen üründe; buzlu ve karlı zeminlerde güvenli sürüşü garanti eden '3PMSF' logosu (üç zirveli dağ ve kar tanesi) bulunuyor.

En gelişmiş sanal modelleme tekniklerinin yanı sıra yapay zeka ve sürüş simülatörlerini kullanan Pirelli mühendisleri, en zorlu kış koşulları için sürekli güvenlik ve performans geliştirmeleri yapmaya devam ediyor.

SOĞUK HAVADA LASTİK SEÇİMİ

Öte yandan, Pirelli uzmanları, soğuk havalarda lastik seçiminin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de 1 Aralık itibarıyla ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun başlayacağını hatırlatan uzmanlar, soğuk havalar için ideal seçimin her zaman kış lastikleri olacağını belirtiyor. Kuru ve ıslak zeminde optimum kavrama ve daha fazla yol tutuşu sağlayan bu lastikler, suda kızaklama riskini de azaltıyor.

Hem kış hem de dört mevsim lastiklerinde ise lastiğin yanağındaki işaretlere dikkat edilmesi gerekiyor. 'M+S' sembolü özellikle zor zeminler için tasarlanan lastikleri gösterirken, 3PMSF logosu ise daha da yüksek güvenlik seviyelerini işaret ediyor. Bu logo, lastiğin en zorlu kış koşullarıyla ilişkili tüm testleri geçtiği anlamına geliyor.

Güvenlik seviyesi işaretlerle açıkça gösterilen kış veya dört mevsim lastiklerinin seçiminde ise başta aracın nasıl kullanıldığı olmak üzere diğer faktörlerin dikkate alınması gerekiyor.

UZUN MESAFELİ KULLANIM AYRINTISI

Uzun mesafeli (yılda 25 bin kilometreden fazla) yoğun kullanım, daha güçlü ve büyük araçlar veya dağlık alanlarda sık sürüşler söz konusu olduğunda, kış lastiklerinin tercih edilmesi öneriliyor. Çoğunlukla şehir içi sürüşlerde ve daha küçük araçlarda (küçük otomobillerden kompakt SUV'lara) ise dört mevsim lastikler uygun seçenek haline geliyor. Kış mevsiminin sert geçtiği bölgelerde de sürücülerin yaz ve kış lastikleri arasında geçiş yapması tavsiye ediliyor.

Doğru sürüş tarzının doğru lastiği seçmek kadar önemli olduğuna değinen uzmanlar, ıslak veya karlı zeminler söz konusu olduğunda yakıt tasarrufu için uygulanan sürüş tarzını öneriyor. Bu sürüş tarzında, karda patinaja neden olabilecek sert hızlanmalardan kaçınmak, frenleme ihtiyacı minimuma indirilerek motor frenini tercih etmek gerekiyor. Öndeki araca çarpmamak için sağlıklı bir frenleme mesafesini korumanın ve özellikle kar temizleme araçlarının karı yol kenarlarına yığdığı dikkate alınarak mümkünse aracı çapraz park etmenin, daha iyi olacağı vurgulanıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN LASTİK TERCİHİ

Elektrikli araç sürücülerinin ise özellikle batarya ömrünün kışın azalma eğiliminde olmasına dikkat etmesi gerekiyor. Bu nedenle düşük dönme direncine sahip lastikleri kullanmak, daha iyi bir seçenek olarak öne çıkıyor. Pirelli'nin elektrikli araçlar için özel olarak geliştirdiği 'elect' teknolojili lastiklerin düşük dönme direncine sahip olması, daha uzun menzili garanti eden temel özellikler arasında yer alıyor.