Karsan'a Brands Review Magazine Awards'tan 4 ödül birden

Yayınlanma: 13.07.2024 - 14:40

Güncelleme: 13.07.2024 - 14:40

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karsan, Brands Review Magazine Awards tarafından 'Avrupa Endüstriyel İnovasyon ve Mükemmellik', 'Avrupa Tam Ürün Gamı Elektrikli Araç Üreticisi' ve 'Küresel Ulaşım Çözümleri Yenilikçisi' kategorilerinde ödül almaya hak kazandı.

6 metreden 18 metreye kadar tamamen elektrikli ürün gamına sahip Karsan, sürdürülebilir gelecek için üst düzey elektrikli araçlar ve yenilikçi çözümler sunmaya devam etmeyi hedefliyor.

Karsan e-JEST ve e-ATAK, Avrupa'da segmentlerinin 4 yıl üst üste en fazla tercih edilen modelleri olarak öne çıktı.

Elektrik, otonom ve hidrojen olmak üzere 3 teknolojiyi birden üretebilen ve kullanıcıların hizmetine sunan şirket, e-mobilite şirketleri arasında yükselişini sürdürüyor.

JAPONYA'NIN İLK AVRUPALI ELEKTRİKLİ OTOBÜS MARKASI

Karsan ayrıca, aralık ayında Tokyo'daki etkinlikte tanıttığı sağdan direksiyonlu yüzde 100 elektrikli 6 metrelik e-JEST modeliyle de 'Japonya'nın Sürdürülebilir Mobilite Öncüsü' ödülüne layık görüldü.

Japonya'daki distribütörü ALTECH ile Japon pazarına giren ilk Avrupalı elektrikli otobüs üreticisi olan Karsan, yenilikçi ve çevre dostu teknolojilerini üretmeyi sürdürüyor.