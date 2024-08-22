Kia Sorento yenilenen yüzüyle Türkiye’de: İşte fiyatı ve diğer ayrıntılar...

Yayınlanma: 22.08.2024 - 16:58

Güncelleme: 22.08.2024 - 16:58

Yenilenen kaput tasarımı, belirgin siluetiyle daha sert bir görünüm sunarken, yeni dikey farlar ve yıldız haritası gündüz farları ve dikey arka far grafikleri ve yenilenen tampon tasarımı, modelin güçlü ve sağlam SUV karakterini vurguluyor.

ÜÇ YENİ RENK

Model, ülkemizde 9 farklı dış renk seçeneğiyle sunulurken bu renk paletine üç yeni renk ekleniyor. Volcanic Kahve, EV6'dan bilinen Interstellar Gri ve Niro'dan bilinen Cityscape Yeşil satışa sunulan yeni renk seçenekleri arasında yer alıyor.

SORENTO İLE ÜST DÜZEY RAHATLIK

Konfor özellikleriyle donatılan modelin öne çıkan özellikleri arasında; hava hücreli bel desteği ve elektrikli ayarlanabilir yan desteklere sahip Ergo Motion sürücü koltuğu bulunuyor. Aynı zamanda EV6 ve EV9 modellerinden tanıdığımız relaxation özellikli ön koltuklar yeni modelde standart olarak sunuluyor. Elektrikli ayarlanabilir, soğutmalı ve ısıtmalı ön koltuklar ile ikinci sıra ısıtmalı koltuklar, araç içinde maksimum konfor sağlıyor. Direksiyon simidi de ısıtmalı.

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ

Sorento, sürüş deneyimini daha eğlenceli hale getiren gelişmiş teknolojiye sahip. İç mekânda, 12,3 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı ve 12,3 inç sürücü gösterge panelinden oluşan çift panoramik entegre ekranlar bulunuyor. Ayrıca head up display, sürücülerin temel araç ve trafik bilgilerini yoldan gözlerini ayırmadan görmelerini sağlıyor. Dijital dikiz aynası ise hem normal bir elektrikli kromatik ayna hem de kamera görüntüsü için bir ekran olarak kullanılabiliyor.

Bilgi-eğlence sistemi, multi mod kontrol paneliyle kontrol edilebiliyor. Bu sistem kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı ve dahili navigasyon özelliklerine sahip. Multi Mod kontrol paneliyle de bilgi eğlence sistemi ve üç bölgeli otomatik klima ayarlanabiliyor. Yeni Sorento, parmak izi tanıma özelliğiyle de sunuluyor. Bu özellik, kullanıcı profilini eşleştirmek vale modunu aktifleştirmek için PIN kodu yerine kullanılabiliyor. Yeni Sorento, kablosuz şarj sistemi, her koltuk sırasına yerleştirilmiş toplam altı adet USB-C şarj portu ve 12 adet hoparlöre sahip Bose premium ses sistemiyle yolculukları daha keyifli hale getiriyor.

MAKSİMUM GÜVENLİK

Bunun yanı sıra Sorento’da Akıllı Hız Sabitleme Sistemi (SCC), Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA), Arka Çapraz Trafik Çarpışma Önleme Asistanı (RCCA), Güvenli Çıkış Asistanı (SEA), Kör Nokta Görüntüleme Monitörü (BVM), Uzaktan Akıllı Park Asistanı (RSPA) ve Arka Park Çarpışma Önleme Asistanı (PCA) gibi gelişmiş güvenlik özellikleri de mevcut.

Sorento hibrit güç ünitesi sayesinde daha çevreci bir sürüş deneyimi sağlıyor. Türkiye’de öncelikle sadece hibrit motor seçeneğiyle sunulacak olan Sorento, 1.6 T-GDI motoru ve 1.49 kWh batarya ile donatılmış olup, altı ileri otomatik şanzımanla (6AT) ve 4WD sürüş sistemi ile geliyor. Sorento, 3.995.000 TL başlangıç fiyatıyla Türkiye’de satışa sunuluyor.