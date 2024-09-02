Kilometrede sadece 23 kuruş yakan model ekimde Türkiye'de! MG'nin hibrit SUV'u iddialı geliyor...

Yayınlanma: 02.09.2024 - 13:58

Güncelleme: 02.09.2024 - 14:00

Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG markası, yeni nesil HS PHEV modelini ekim ayında Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. İddialı model, 100 kilometre üzerinde hiç benzin harcamadan elektrikli motorla yol alması, toplamda 1000 kilometreyi aşan menzili, turbo hibrit motoru ve düşük yakıt tüketimi ile fark yaratacak.

YAKIT TÜKETİMİ DİKKAT ÇEKİYOR

Model WLTP kriterlerine göre uygun kullanımda 100 kilometrede 0.54 litre olan yakıt tüketimi ile dikkat çekiyor. Bu değer ile otomobil 1 litre yakıtla 185 kilometrenin üzerinde yol katedebildiyor. Bu da 1 litre benzinin 43 lira 25 kuruşa satılması ile otomobilin kilometrede 23 kuruş yaktığı anlamına geliyor.

İddialı model, her biri 31.2 santimetre iki yüksek çözünürlüklü ekrandan oluşan yekpare geniş ekran, kablosuz akıllı telefon şarjı, hafızalı yan aynalar, bel desteği ayarlı altı yönlü ve hafızalı sürücü koltuğu, 360 derece çevre görüş kamerası, sekiz hoparlörlü hi-fi sistemi ile donatılmış. Yeni nesil yazılımı sayesinde, 145 beygir gücündeki 1.5 litrelik turbo benzinli motoruyla 185 beygirlik elektromotoru kombine çalıştırıyor. İki motoru sayesinde toplamda 339 beygir güç üreten araç, 6.9 saniye içinde 0-100 kilometre hıza ulaşmayı başarıyor.