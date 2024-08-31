Otokar'ın son teslimatı üretim üssü Sakarya'ya

Yayınlanma: 31.08.2024 - 16:58

Güncelleme: 31.08.2024 - 16:58

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği toplu ulaşım dönüşümü çalışmaları kapsamında filosuna kattığı 23 yeni aracı teslim aldı. 21 adet Otokar Kent LF, 1 adet Otokar Centro ve 1 adet elektrikli e-Kent, düzenlenen törenle hizmete başladı.

Otokar, yurtdışında ve Türkiye'nin dört bir yanında belediyelerin toplu taşıma filolarını çevre dostu araçlarıyla güçlendirmeye devam ediyor.

Ürettiği araçların teknolojisi, tasarımı, konforu ile her gün 60 ülkede milyonlarca yolcuya konforlu ve güvenli bir seyahat imkânı sunuyor.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen teslimat törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İlçe Belediye Başkanları, Otokar Ticari Araçlar Lideri Kerem Erman, Otokar Ticari Araçlar Yurt İçi Pazarlama ve Satış Direktörü Murat Tokatlı ve Sakaryalı vatandaşlar katıldı.

'TÜRKİYE OTOBÜS PAZARININ EN ÇOK TERCİH EDİLEN MARKASIYIZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Ticari Araçlar Lideri Erman, Sakarya'da ürettikleri otobüslerin, Türkiye'yi ve dünyayı taşıdığını kaydetti.

Erman, ''552 bin metrekarelik alan üzerine kurulu fabrikamızdaki faaliyetlerimizle hem Sakarya'da önemli oranda istihdam sağlıyor, hem de ülkemiz için değer yaratıyoruz. 6 metreden 21 metreye kadar farklı uzunluktaki otobüslerimizle sektörün en geniş ürün ailesine sahibiz. Ne mutlu ki, 15 yıldır Türkiye otobüs pazarının en çok tercih edilen markasıyız. Türkiye'nin ilk hibrit, elektrikli ve akıllı otobüsünü ürettik. Otokar, yenilikçi ve çevreci araçlarıyla toplu taşımaya katkı sağlamaya devam ediyor. Bugün, Sakarya'da üretilen araçları yine Sakaryalılar için hizmete sunuyoruz. Bu, bizim için büyük bir gurur'' ifadelerini kullandı.

Sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişinin işine, sevdiklerine ve okullarına güvenle ulaşmalarını sağladıklarını belirten Erman, açıklamalarına şöyle devam etti:

''Bu sorumluluğun bilinciyle her yıl AR-GE yatırımlarımızı artırıyor, belediyelerimize ve yolcularımıza en iyisini sunmak için çalışıyoruz. Otobüslerimiz küresel ölçekte de takdir ediliyor, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyaya otobüs ihracatı yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ürünlerimizi tercih ettiği için teşekkür ediyor, 23 aracımızın Sakaryalı hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum.''