Türkiye'deki Chery sahipleri 'With Chery With Love' etkinliğinde bir araya geldi

Chery, İstanbul Boğazı'nda özel bir tekne turuyla düzenlediği 'With Chery With Love' etkinliğinde Türkiye'deki Chery kullanıcılarıyla bir araya geldi.

AA
Yayınlanma: 31.08.2024 - 15:00
Türkiye'deki Chery sahipleri 'With Chery With Love' etkinliğinde bir araya geldi
Abone Ol google-news

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşterileriyle olan ilişkilerini son 27 yılda oldukça güçlendiren Chery, yenilikçi, inovatif ve endüstriye şekil veren öncü modelleriyle kullanıcılarıyla dostluk bağı da geliştirmiş oldu.

Mart 2023'te Türkiye pazarına resmen giriş yaptığı andan itibaren ürünlerin yanı sıra hizmet anlayışıyla da rekabetçiliğinden ödün vermeyen Chery, Türk toplumuna daha fazla adapte olmak ve araç sahipleriyle daha yakın bağlantılar kurmak için Chery'nin küresel kapsayıcılığını ve uluslararası vizyonunu ortaya koyan global alt markası WCWL'yle (With Chery With Love) İstanbul Boğazı'nda düzenlediği özel bir tekne turunda Chery kullanıcılarıyla bir araya geldi.

Chery'nin cazibesinin yanı sıra markanın her otomobil kullanıcısına gösterdiği özel ilginin de altını çizen bu etkinlikte Chery sahipleri İstanbul Boğaz'ının keyfini çıkardı.

 


otomobil haberleri Chery haberleri

İlgili Haberler

Araç alım satımlarının 3'te 1'inde dolandırılma riski! İşte en çok kullanılan yöntemler...

Araç alım satımlarının 3'te 1'inde dolandırılma riski! İşte en çok kullanılan yöntemler...
Otokoç Otomotiv, 'İklim Dostu Mobilite Rehberi'ni tanıttı

Otokoç Otomotiv, 'İklim Dostu Mobilite Rehberi'ni tanıttı
Toyota GR Supra GT4 EVO2 yeni sezona hazır

Toyota GR Supra GT4 EVO2 yeni sezona hazır
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler