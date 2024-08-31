Türkiye'deki Chery sahipleri 'With Chery With Love' etkinliğinde bir araya geldi

Yayınlanma: 31.08.2024 - 15:00

Güncelleme: 31.08.2024 - 15:00

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşterileriyle olan ilişkilerini son 27 yılda oldukça güçlendiren Chery, yenilikçi, inovatif ve endüstriye şekil veren öncü modelleriyle kullanıcılarıyla dostluk bağı da geliştirmiş oldu.

Mart 2023'te Türkiye pazarına resmen giriş yaptığı andan itibaren ürünlerin yanı sıra hizmet anlayışıyla da rekabetçiliğinden ödün vermeyen Chery, Türk toplumuna daha fazla adapte olmak ve araç sahipleriyle daha yakın bağlantılar kurmak için Chery'nin küresel kapsayıcılığını ve uluslararası vizyonunu ortaya koyan global alt markası WCWL'yle (With Chery With Love) İstanbul Boğazı'nda düzenlediği özel bir tekne turunda Chery kullanıcılarıyla bir araya geldi.

Chery'nin cazibesinin yanı sıra markanın her otomobil kullanıcısına gösterdiği özel ilginin de altını çizen bu etkinlikte Chery sahipleri İstanbul Boğaz'ının keyfini çıkardı.