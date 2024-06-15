Klasik otomobil yarışına Alfa Romeo damga vurdu: Tam 400 model...

Yayınlanma: 15.06.2024 - 12:31

Güncelleme: 15.06.2024 - 12:33

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1957'ye kadar üretilen klasik otomobiller için düzenlenen 1000 Miglia Yarışı'na 50'den fazlası Alfa Romeo olmak üzere 400'ün üzerinde otomobil katıldı.

Dört eteptan oluşan yarışta, Arese'deki Alfa Romeo Müzesi'nde sergilenen klasik koleksiyondaki, 1900 Super Sport (1954) ve 1900 Super Sprint (1956) modelleri yer alacak.

1900 Super Sport (1954) modeli 1993'te Alfa Romeo 155 V6 TI ile DTM şampiyonu olan Nicola Larini ve co-pilotu Luca Ciucci'nin pilotajında olurken, 1900 Super Sprint (1956) modeli gazeteci ve klasik otomobil uzmanı Andrea Farina ile motor tutkunu içerik üreticisi ve YouTuber Davide Cironi'nin co-pilotluğunda en iyi sonuç için yola çıkıyor.

Bu iki klasik modellere, Alfa Romeo'nun 1928'de 6C 1500 Super Sport ile 1000 Miglia'daki ilk zaferine ithaf ettiği özel sınırlı seri olan yeni Giulia ve Stelvio Quadrifoglio Super Sport eşlik ediyor. Yarışta sportifliği ve kompaktlığı yansıtan ve 1910'dan bu yana Alfa Romeo'nun sportif sürüş karakterini sunan Junior da yer alıyor.

42'İNCİ YARIŞIN ROTASI

Yarış, 2021'de olduğu gibi bir kez daha saat yönünün tersinde yapılarak, Brescia'dan başlıyor. Ardından Bergamo, Novara ve Vercelli'yi geçerek ilk etabın sonu için Torino'ya ulaşılıyor.

Yarışın ikinci günde konvoy güneye doğru inişe geçiyor ve pilotlar Langhe'ye tırmanarak Acqui Terme'nin merkezinden geçiyor. Daha sonra 1000 Miglia 2024'te ilk kez yer alan Cenova'ya yönelerek, Tiren kıyısı boyunca devam edilerek Viareggio'ya varılacak.

Üçüncü etapta yarış Lucca ve Castiglione della Pescaia'yı ziyaret etmek için iç kesimlere dönülüyor. Yarışmacılar Marta, Viterbo ve Ronciglione üzerinden Lazio'ya vardıktan sonra Via Veneto, Roma'da etap sonlanırken, son etapta ise San Lazzaro di Savena'ya (Bologna) varmadan önce Orvieto, Siena, Prato, Futa ve Raticosa geçitlerinden kuzeye dönülecek.

1000 Miglia'nın son gün Ferrara, Bovolone ve Villafranca di Verona'yı ziyaret edilecek. Ardından Valtenesi ve Salo üzerinden Garda Gölü'ne geçilerek ve Brescia'nın Via Venezia'sındaki geleneksel geçit töreniyle yarış sonlanacak.