Kritik süreç başladı: ABD, Çin araçlarına yönelik sert önlemler için o tarihi işaret etti!

Yayınlanma: 10.01.2025 - 16:34

Güncelleme: 10.01.2025 - 16:34

ABD Ticaret Bakanlığı eylül ayında ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle Amerikan yollarındaki bağlantılı araçlarda önemli Çin yazılım ve donanımlarının yasaklanmasını önerdi. Bu hamle, Çin otomobil ve kamyonlarını ABD pazarından etkin bir şekilde men edecek. Ayrıca büyük küresel otomobil üreticileri önümüzdeki yıllarda ABD'de satılan araçlardan önemli Çin yazılım ve donanımlarını çıkarmak zorunda kalacak.

BAKAN 'TEHDİT' İFADESİNİ KULLANDI

Raimondo “Sektörün görüşlerini almak istedik. Bunu doğru yapmak zorundaydık. Tüm bu yorumları özümsedik ve şimdi bunu açıklayacağız” dedi ve ardından şöyle konuştu:

“Bu gerçekten çok önemli çünkü iki milyon Çin arabasının yollarda olmasını istemiyoruz ve sonra fark ediyoruz ki bir tehdidimiz var.”

Bir hükümet web sitesine göre Beyaz Saray nihai kuralı salı günü geç saatlerde onayladı.

Eylül ayında yayımlanan teklif, yazılım yasaklarını 2027 model yılında geçerli kılacaktı. Donanım yasağı 2029 yılında yürürlüğe girecek.

PEK ÇOK MARKAYI ETKİLEYECEK

General Motors, Toyota Motor, Volkswagen, Hyundai Motor ve diğer büyük otomobil üreticilerini temsil eden Otomotiv İnovasyonu İttifakı, ekim ayında donanım gereksiniminin karşılanması için en az bir yıl daha süre istedi.

Tüketici Teknolojisi Derneği, Honda Motor gibi her iki sürenin de “önemli testler, doğrulamalar ve gerekli sözleşmelerin güncellenmesi” için iki yıl uzatılması gerektiğini söyledi.

Eylül ayında Biden yönetimi Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 100 gümrük vergisi, elektrikli araç bataryalarına ve önemli minerallere zam dahil olmak üzere yüksek gümrük vergisi artışları getirdi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Başkan seçilen ve 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Donald Trump, Çin'den otomobil ithalatını engellemek istese de Çinli otomobil üreticilerinin ABD'de araç üretmesine açık olduğunu söyledi.

Daha önce Donald Trump, “Teşvikler vereceğiz ve eğer Çin ve diğer ülkeler buraya gelip araba satmak isterlerse, burada fabrika kuracaklar ve işçilerimizi işe alacaklar” ifadelerini kullanmıştı.