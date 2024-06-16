Küçük Prens'in yazarının adı DS Automobiles'in koleksiyonunda yaşatılacak

Yayınlanma: 16.06.2024 - 13:02

Güncelleme: 16.06.2024 - 13:02

Şirketten yapılan açıklamaya göre, seyahat sanatını yollarla buluşturan DS Automobiles, her yıl yeni koleksiyonlarını tanıtıyor.

Fransız lüksünü yansıtan DS'nin 2024 yılı koleksiyonunda, Fransa tarihini simgeleyen Saint-Exupery'in adı yer alıyor. Saint-Exupery'nin birçok yönden ilham veren hikayeleri, DS koleksiyonunda 'Küçük Prens', 'Güney Postası', 'Kale' ve 'Gece Uçuşu' hikayeleriyle yer alıyor.

Antoine de Saint-Exupery Koleksiyonu'nda yer alan DS 7 modeli, tasarım detaylarıyla zarafeti yansıtıyor. Saint-Exupery'nin seyahatleri ve hikayelerinden ilham alan özel koleksiyon, yazarın eserlerine verdiği referanslarla 'Ds Desıgn Studıo Paris' ekibinin çalışmalarını sergiliyor.

Koleksiyon özel bir 'Gece Uçuşu' renk seçeneği sunuyor. Sedefli boya, indigo ve bronz renkli yansımalar oluşturan pigmentleriyle şafak vaktinde yıldızlı bir geceyi çağrıştırıyor. DS 7'nin iç mekanındaki atmosfer, 'Criollo Kahvesi' rengindeki 'nappa' derinin sıcaklığı ve dayanıklılığıyla 20. yüzyılın ilk yarısındaki havacılardan ilham alan bir tasarımı yansıtıyor. Orta konsoldaki nappa deri süslemelerde, uçakların su buharı izini çağrıştırması için özel işleme tekniğiyle yapılmış tasarım eşlik ediyor.

Koleksiyonun içinde ve dışında yer alan özel armaların yanı sıra koleksiyonun tamamlayıcı özellikleri olarak kapı eşikleri öne çıkıyor. Bu bölümlerde yazarın ilham verici eserlerinden alıntılar ve çizimler yer alırken, Antoine de Saint-Exupery imzasına 'speedform' logosu eşlik ediyor. Buradaki çizim, bir uçak gövdesini çağrıştırıyor.

Ortadaki pervane ise havacıların ve gezginlerin yön bulmak için yararlandığı yıldızlara atıfta bulunuyor.

TÜRKİYE'DE DE SATILACAK

'Criollo Kahvesi' rengindeki kol dayanağı, koleksiyonun iç tasarımına ekstra zarafet katıyor. Aracın direksiyon simidinin tamamı, hava yastığı kapağı dahil olmak üzere bazalt siyahı deriyle kaplı. Ön koltuklarda ısıtma, masaj ve havalandırma gibi konfor özellikleri yer alırken, akustik izolasyonlu camlar maksimum konfor sunuyor.

'DS 7 Antoine De Saint-Exupery ', Türkiye'de BlueHDi 130 dizel motor seçeneğiyle sunulacak. Bu özel koleksiyon, 'İndigo Bronz' renginin yanı sıra tümü sedefli olan 'Kristal Gri', 'Perla Nera Siyahı' ve 'Safir Mavi' olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle alınabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Automobiles Üst Yönetici (CEO) Olivier François, koleksiyonun nadirliğine değinerek, şunları kaydetti:

''Antoine de Saint-Exupery Koleksiyonu ile DS Automobiles markasının temsil ettiklerini gösteriyoruz: 'Fark yaratan, küçük, ekstra bir ruh. Bu farkı yaratan, şiir, ortak değerlerle kurulan bağ ve ortak hayal gücü gibi soyut kavramlar. Her şeyden önce gelen Fransa, Fransa'nın yemek kültürü, güzelliğe olan tutku, ayrıntılara gösterilen özen ve Saint-Exupery'nin seyahat, keşif ve avangart ruhu. Concorde ve TGV'nin yanı sıra konfor, tasarım ve teknolojiyi yenilikçi bir şekilde bir araya getiren 1955 model DS, tüm bunları temsil ediyor. Bu yeni koleksiyon, tüm bu ortak değerleri paylaşıyor.''

DS Automobiles Tasarım Direktörü Thierry Metroz da Antoine de Saint-Exupery denildiğinde akla ilk 'Küçük Prens' eserinin geldiğini belirterek, ''Yıldız imgesi hepimizin zihninde yer etmiştir. Bize ilham veren bu imgeye, grafiklerimizin yanı sıra otomobillerin içinde ve dışında kullandığımız amblemlerde de yer verdik. Aynı zamanda, Saint-Exupery'nin çizimlerini yorumlamaya ve onlara yeniden hayat vermeye çalıştık'' değerlendirmesinde bulundu.