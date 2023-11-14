Lassa yaya geçitlerine dikkat çekiyor: 'Sağlam durmaya, hayatı korumaya' çağırıyor

Yayınlanma: 14.11.2023 - 16:15

Güncelleme: 14.11.2023 - 16:15

Sürücülere yaya geçidinde durma konusunda hatırlatmada bulunan Lassa, Türkiye’deki tüm sürücüleri yaya geçitlerinde “sağlam durmaya” davet ediyor.

Lastik sektörünün mobilite lideri Brisa, Lassa markasıyla, yaya geçitlerinde trafik güvenliğini sahiplendiği, tüm sürücüleri topluma değer katmaya ve yayaların güvenliğini sağlama almaya davet ettiği yeni bir farkındalık kampanyasına imza attı.

KUSURLARIN YÜZDE 86'SI SÜRÜCÜ KAYNAKLI

Türkiye'de 2022 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 235 bin 176 kusura bakıldığında kusurların yüzde 86,8'inin sürücü, yüzde 9,5'inin yaya, yüzde 2,1'inin taşıt, yüzde 1,2'sinin yolcu ve yüzde 0,4'ünün yol kaynaklı olduğu görüldü. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı verilere göre, 2022 yılı içinde gerçekleşen 197 bin 261 kazanın 34 bin 466’sı yayaya çarpma şeklinde gerçekti. Yüzde 17,47 oranıyla, yayaya çarpma en yaygın ikinci kaza türü olarak yer alıyor.

Lassa da yeni farkındalık kampanyası ile sürücülerin yaya geçitlerinde durma sorumluluğuna dikkat çekiyor. Yaya geçidi kullanımı ve trafik kurallarına uymanın önemi hakkında farkındalık oluşturarak bu verileri önemli ölçüde azaltılabileceğine inanan ve trafikteki güvenlik için araç sahiplerini yaya geçitlerinde durmaya davet eden Lassa “Yaya Geçitlerinde Sağlam Duruyoruz” sloganı ile harekete geçiyor, “Yaya geçitlerinde herkesi sağlam durmaya davet ediyoruz” diyerek konunun altını çiziyor.

'SAĞLAM DURMA'

Brisa Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı Evren Güzel, Lassa markasıyla aldıkları sorumluluğun büyük olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Türkiye’nin lider markası olarak, her zaman öncü duruşumuzun beraberinde gelen sorumlulukların bilinciyle hareket ettik. Trafikteki herkesin güvenliğini eşit derecede önemsedik. Bugün, trafikteki güvenliğimiz için sağlam duruşumuzu yaya geçitlerine taşıyoruz.

Genel müdürlükten fabrikalarımıza kadar, bugün sayısı 3 bini geçen çalışma arkadaşımızla ve tüm Türkiye’ye yayılmış geniş bayi ağımızla kampanyamızın etki alanını genişletiyoruz. Yaya geçitlerinde ‘sağlam durma’ konusunda çevremizdekilere hatırlatmalarda bulunuyor, yeni filmimizle de sürücülere bu konuda çağrıda bulunuyoruz.

Türkiye’nin Lassa’sı olarak, gündelik hayatımızda hepimizin sık sık kullandığı yaya geçitlerinde trafik güvenliğini sahipleniyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz.”

FARKINDALIĞI ARTIRIYOR

Lassa, kampanyanın bir ayağı olarak Brisa’nın faaliyet gösterdiği çalışma lokasyonlarına yaya geçitleri ve uyarılar yerleştirerek tüm çalışanlarının da farkındalığını artırmayı hedefliyor.