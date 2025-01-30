Lexus LBX, ikinci kez 'Yılın Küçük SUV'u seçildi!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 15:50

Güncelleme: 30.01.2025 - 15:50

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lexus, 2025'e ödülle başladı. Başarısını yeni bir ödülle taçlandıran Lexus LBX, aynı zamanda birçok ülkede olduğu gibi İngiltere'de de Lexus'un en çok tercih edilen modeli olarak öne çıktı.

Lexus'un üst düzey işçiliğini yeni bir segmente taşıyan LBX, aynı zamanda rafineliği, sürüş kalitesi ve donanım seviyeleriyle de dikkati çekiyor. Avrupalı kullanıcılar tarafından kısa zamanda çok sevilen bir model haline gelen LBX, premium ve teknolojik kabinini, dinamik ve konforlu bir sürüşle kombine ediyor.

Rekabetçi kompakt SUV segmentinde yer alan LBX, bu sınıfta standartları belirlerken 1,5 litrelik hibrit motoruyla da düşük emisyon ve yüksek verimlilik sunuyor. LBX'in tam hibrit sistemi, 136 HP maksimum güç ve 185 Nm maksimum tork üretiyor.

LEXUS LBX TEKNİK ÖZELLİKLERİ

LBX, 0-100 kilometre/saat hızlanmasını 9,2 saniyede gerçekleştiriyor. WLTP birleşik ölçümlerine göre yakıt tüketimi 4.4 litre/100 kilometre ve CO2 emisyonu ise 100 gram/kilometre olarak dikkati çekiyor.

Lexus LBX modeli, tanıtıldığı günden bu yana ilgi odağı olmaya devam ediyor. Geçen yılın başlarında What Car? dergisi tarafından 'Yılın Otomobili' ve 'Yılın Küçük SUV'u ödülleriyle taçlandırılan LBX, bu yıla da bir başka Yılın Küçük SUV'u ödülüyle devam etti.

LBX aynı zamanda modelden ilham alan iletişim çalışmaları ve tanıtımlarıyla da ödül aldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin düzenlediği ODMD Gladyatör-Satış ve İletişim Ödüllerinde Lexus, 'LBX- Her Gün Sıra Dışı' iletişim çalışmalarıyla 'Yılın Entegre İletişim Kampanyası Ödülünü' kazandı.