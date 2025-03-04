Lexus sanat enstalasyonlarını sergileyecek: Kokpit teknolojisinden ilham alıyorlar

Yayınlanma: 04.03.2025 - 12:46

Güncelleme: 04.03.2025 - 12:46

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lexus, moda ve sanat dünyasında ses getiren işlere imza atmaya devam ediyor.

Şirket, 8-13 Nisan arasında yapılacak Milano Tasarım Haftası'nda yenilikçi 'Black Butterfly' kokpitinden ilham alan etkileyici sanat ve tasarım enstalasyonlarını sergileyecek.

LF-ZC konsept aracı için geliştirilen bu çift arayüzlü sistem, insan, makine ve mobilite arasındaki etkileşimi yeni bir boyuta taşıyor.

BLACK BUTTERFLY KONSEPTİ



Şirketin Tokyo merkezli kreatif ajansı SIX Inc. ve tasarım stüdyosu STUDEO işbirliğiyle geliştirdiği 'A-Un' interaktif enstalasyonu, Black Butterfly konseptini geleneksel Japon felsefesiyle birleştiriyor.

Enstalasyon, 'Aun no kokyo (uyum içinde nefes alma)' anlayışını temel alarak insan ve mobilite arasındaki etkileşimi vurguluyor.

Şirketin genç yetenekleri destekleme misyonunun bir parçası olan 'Discover Together' projesi, Bascule Inc. (Japonya), Northeastern Üniversitesi (ABD) ve Lexus Tasarım Ekibi (Japonya) tarafından hayata geçirildi.

İNSAN MAKİNE ETKİLEŞİMİ

Lexus Tasarım Ödülleri mirası üzerine yapılan bu girişim, Black Butterfly kokpit arayüzlerinin sunduğu yeni olasılıkları keşfetmeyi ve insan-makine etkileşimindeki farklı deneyimleri sergilemeyi amaçlıyor.

Şirket, Milano Tasarım Haftası kapsamında Superstudio Piu'da sergilenecek yenilikçi projelerle lüks otomotiv dünyasındaki kalıplara meydan okuma vizyonunu bir kez daha gözler önüne serecek.