Lexus tasarım haftasında geleceğin mobilitesini sanatla buluşturdu

Yayınlanma: 15.04.2025 - 14:46

Güncelleme: 15.04.2025 - 14:46

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 20 yıldır Milano Tasarım Haftası'na katılan Lexus, bu yıl da Japon kültürüyle teknolojiyi harmanlayan LF-ZC konseptinden ilhamla hazırlanan projeleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekti. LF-ZC'nin 'Siyah Kelebek' adını taşıyan çift arayüzlü kokpiti temel alınarak oluşturulan enstalasyonlar, sanatı, teknolojiyi ve insan odaklı tasarımı buluşturdu.

İnsan merkezli felsefeyi benimseyen Lexus, kullanıcılarıyla sezgisel iletişim kurabilen bir kokpit geliştirdi. Bu yaklaşımın yansıması olan 'A-Un' adlı enstalasyon, Japon kreatif ekipler SIX ve STUDEO tarafından hazırlandı.

Kullanıcılarını anlayan ve onlarla iletişim kuran araçlar vizyonunu temel alan Lexus'un bu yılki ana teması, Japon kreatif ekipler SIX ve STUDEO tarafından hazırlanan 'A-Un' adlı enstalasyon oldu. Kalp atışlarına tepki veren, bambu ipliklerden örülü dev ekran aracılığıyla Lexus’un sezgisel etkileşim yaklaşımı görsel olarak sunuldu.

'DISCOVER TOGETHER' KOLEKSİYONU

Lexus, 'A-Un' enstalasyonunun yanı sıra, Lexus Tasarım Ödülleri'nden doğan üç çalışmadan oluşan 'Discover Together' koleksiyonunu da Milano'da sundu.

Koleksiyon kapsamında Japonya'dan Bascule Inc. tarafından geliştirilen 'Earthspective' adlı çalışma, insanların dünyayı algılama biçimlerini genişletmeyi amaçlıyor. Ziyaretçileri, bireysel bakış açılarıyla değil, uzaydan bir gözlemci gibi düşünmeye teşvik eden çalışma, insanlık, doğa ve evren arasındaki bağı vurguluyor.

Northeastern Üniversitesi tarafından geliştirilen 'Our Energy Nexus' enstalasyonu ise bireysel katkıların hava kirliliğiyle mücadelede nasıl kolektif bir dönüşüme dönüşebileceğini gözler önüne serdi.

'Discover Together' koleksiyonunun üçüncü çalışması 'Discover Your Butterfly' ise küçük eylemlerin dönüştürücü gücünü keşfetmeye odaklandı.