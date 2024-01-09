LG, yeni nesil otonom sürüş, bilgi ve eğlence çözümünü hızlandırıyor

Yayınlanma: 09.01.2024 - 14:37

Güncelleme: 09.01.2024 - 14:37

LG'den yapılan açıklamaya göre, LG'nin küresel mobilite teknolojisi şirketi Magna ile işbirliği içinde geliştirilen mobilite platformunun yakın gelecekte pazara sunulması bekleniyor.

Geçen yıl başlatılan işbirliği, araç kabininde farklı kullanıcı deneyimleri sunmaya yardımcı olmak için LG ve Magna'nın birleşik teknolojik gücünden yararlanıyor. İki şirket, etki alanları arası kokpit bilgi işlem sistemini, OEM'ler için esnek ve uygun maliyetli bir çözümü temsil eden tek bir Çip Üzerinde Sisteme (SoC) başarıyla entegre etti.

LG'nin platformu, özel bir insan makine ara yüzü aracılığıyla gelişmiş otomotiv ekranlarını, dijital kümeleri, artırılmış gerçeklik baş üstü göstergelerini ve görselleştirmeyi kullanırken, sürücülere ve yolculara ilgi çekici, yeni deneyimler ve daha sezgisel etkileşimler sağlayabiliyor.

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Araç Bileşenleri Çözümleri Şirketi Başkanı Eun Seok-hyun, ''Geleceğin mobilite teknolojisinde kaydettiğimiz ilerlemeden son derece memnunuz. LG ve Magna'nın ortak çabaları, sürüş güvenliğini ve yol deneyimini artıran önemli teknolojilerin hızla benimsenmesini kolaylaştırarak sektörün ilerlemesine yardımcı olacak'' ifadelerini kullandı.