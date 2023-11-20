Markaların hedefi Türkiye

Yayınlanma: 20.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.11.2023 - 03:00

Otomotiv sektörü tarihindeki en önemli dönüşümlerden birini yaşıyor. Elektrikli dönüşümde Tesla ile Çinli markalar başı çekiyor. İç pazarın yanı sıra özellikle Avrupa pazarına açılmak isteyen Çinli markalar Türkiye pazarını da göz ardı etmiyor. Son iki yılda, BYD, MG, Chery, Skywell, Leapmotor, Seres, DFSK, Hongqi, Voyah gibi markalar Türkiye pazarına giriş yaparken MG, Chery ve Skywell önemli satış rakamlarına ulaşmayı başardı. Yıl bitmeden yeni Çinli markalar da Türkiye pazarına girişlerini açıkladı. Uzun yıllardan beri pazarda yer alan Avrupalı ve Uzak Doğulu markalarla ciddi bir rekabete girmesi beklenen Çinli markaların hangilerinin başarılı olacağını ise zaman gösterecek.

HOZON NETA

Elektrikli otomobil üreticileri arasında global pazarda ilk 10 içinde yer alan Hozon Neta, GRS Automobility distribütörlüğünde ithal ediliyor. Elektrikli Neta U modeli aralık ayında satışa sunulacak. Avrupa pazarından önce Türkiye’ye gelen Hozon Neta’nın elektrikli coupe modeli GT ve B SUV modeli AYA, 2024’ün ilk çeyreğinde satışa

sunulacak. Sedan modeli Neta S içinse 2025 yılını beklemek gerekecek. GRS Automobility Genel Müdürü Vedat Uygun, “Pazara giriş yapan birçok yeni markanın aksine satış adetlerinden ziyade kullanıcıların sevdiği markaları temsil etme motivasyonu üzerinde duruyoruz. Tüketicileri mutlu etmek, her alanda yanlarında olmak bizler için pazar payından, satış adetlerinden çok daha kıymetli” açıklamasında bulundu.

Kompakt SUV modeli Neta U, şehir içi 420 kilometre sürüş menzili (WLTP) sunuyor. V2L fonksiyonu sayesinde araç dışındaki elektrikli cihazları da çalıştırmayı sağlayan Neta U’da tek pedal sürüş modu bulunuyor.

GRS Automobility’nin Türkiye pazarına sunmaya hazırlandığı diğer marka ise Hollandalı Carver. Kompakt boyutlara ve 1+1 oturma düzenine sahip Carver, Dynamic Vehicle Control sistemi sayesinde motosikletler gibi virajlarda yana yatabiliyor.

SWM

İtalya’da 1971 yılında kurulan, 2014 yılında Çinli Shineray Holding tarafından satın alınan SWM, SWM Motors olarak 2016 yılında Shineray Holding’e ait, Brilliance Shineray Chongqing Automobile Co. Ltd’ye katıldı.

Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modeller üreten SWM markası, 2022 yılında Türkiye otomotiv pazarına giriş yapan ATMO Grubu tarafından temsil ediliyor. ATMO Grubu, SWM markasının SUV ve hafif ticari araç modellerini getirecek. ATMO Grubu Türkiye CEO’su Anton Chernov, “Erişilebilir ve iddialı SUV modellerimizle Türk otomotiv pazarına hareketlilik getireceğimize inanıyoruz” dedi.

Yetkililer ekiplerinde, BMW tasarımcılarının imzası olan SWM’in Ar-Ge ve üretim kalitesinin Brilliance-BMW kalite yönetim sistemine uygun şekilde yapıldığını belirtti.

VOYAH DREAM

Marcar Otomotiv, Çinli otomotiv devi Dongfeng çatısı altında yer alan Voyah’ın amiral gemisi olarak konumladığı lüks MPV modeli Dream’in Türkiye satış fiyatını açıklandı. High donanım paketiyle getirilen Voyah Dream’in satış fiyatı 6 milyon 999 bin TL. Dream HIGH, çift elektrik motoruyla 435 HP güç ve 620 Nm torka sahip. Dört tekerlekten çekişli lüks MPV’de havalı süspansiyon bulunuyor. Uzunluğu 5.3 metreyi aşan Voyah Dream’in 2+2+3 kişilik iç mekânında tüm yolcular için, ısıtma, havalandırma ve masaj özellikli koltuklar sunuluyor. İkinci sıra koltuklar yatar pozisyona da getirilebiliyor. 427 litrelik bagaj hacmi üçüncü sıra koltukların yatırılmasıyla 2 bin 680 litreye kadar genişletilebiliyor.

Voyah’ın 2024 yılı başından itibaren teslim edilecek MPV modeli Dream, 0’dan 100 km/s’ye hızlanmasını 5.9 saniyede gerçekleştirirken 200 km/s hıza çıkabiliyor. Deram’in 108.73 kWh’lik bataryası DC şarjda yüzde 20’den 80’e 36 dakikada şarj oluyor.

MATRAH DÜZENLEMESİ



Resmi Gazete’de 17.11.2023’te yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla elektrikli otomobillere uygulanan ÖTV matrahında değişiklik yapıldı. Motor gücü 160 kW’yi geçmeyen elektrikli otomobillerde matrah fiyatı 1 milyon 250 bin TL’den 1 milyon 450 bin TL’ye çıkarıldı. Böylece motor gücü 160 kW’ı ve matrah fiyatı 1 milyon 450 bin TL’yi geçmeyen otomobillere yüzde 10 ÖTV uygulanacak. Motor gücü 160 kW’yi geçen ama matrah fiyatı 1 milyon 250 bin TL’yi geçmediği için yüzde 40 ÖTV ödenen otomobillerin matrahı da 200 bin TL artırılmış oldu. Motor gücü 160 kW’nin üzerindeki otomobillerde matrah fiyatında değişiklik yapılmadı ve matrah 1 milyon 350 bin TL olarak bırakıldı.