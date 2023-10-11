McLaren'in elektrifikasyon stratejisi belli oldu: SUV ve sedan planı...
McLaren CEO'su Michael Leiters markanın elektrifikasyon stratejisi üzerine açıklamalarda bulundu.
McLaren'in patronu markanın elektrifikasyon çağı için birkaç senesi daha olduğunun altını çizdi.
McLaren'in CEO'su, Dubai'de yapılan özel bir etkinlikte markanın elektrifikasyon stratejisi hakkında açıklamalarda bulundu.
Leiters, ağırlığın marka için en önemli konu başlığı olduğunu ve hafifliğin olmazsa olmaz olduğunun altını çizdi.
Süper otomobillerin ağır olmasının sürücüyle otomobil arasındaki sürüş bağını da yok ettiğini vurguladı.
Ayrıca elektrikli araç teknolojisinin 10 yıldan kısa bir sürede süper otomobiller için uygun hale gelmeyeceğini düşündüğünü de ifade etti.
Bu düşüncesini ise pillerin ağırlığının çok yüksek olmasına dayandırdı.
McLaren'in eğer elektrikli bir süper otomobil üretecekse bunun en az içten yanmalı versiyonlarda olduğu kadar çevik, keyifli ve 'hisli' bir şekilde olması gerektiğini ancak pillerin buna imkân tanımasının en az 10 yıl alacağını tahmin ettiğini belirtti.
SUV VE SEDAN MCLAREN
McLaren'in 2028 yılında tanıtmayı planladığı dört koltuklu modelin büyük olasılıkla içten yanmalı motora sahip olacağı iddia edildi.
Ayrıca markanın bir SUV modeli üzerinde çalıştığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolar 120 TL'ye dayanacak!
- Trollere devlette kadro!
- 'Efsane' şarkıcı İYİ Parti'nin adayı oldu!
- Galatasaray'da 'forma' krizi!
- Kılıçdaroğlu 'Cemal Canpolat' sessizliğini bozdu
- İYİ Parti 'tezkere' kararını açıkladı
- ABD'ye 'uçak gemisi' tepkisi
- Muharrem İnce'den Erdoğan'a destek
- Samsunspor yeni hocasını resmen açıkladı!
- AB'den 'Gazze' açıklaması