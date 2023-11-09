Mercedes-Benz Türk, WhatsApp İletişim hattını hizmete açtı

Yayınlanma: 09.11.2023 - 16:09

Güncelleme: 09.11.2023 - 16:09

Mercedes-Benz Türk, WhatsApp İletişim hattını devreye aldı. 444 62 84 numaralı WhatsApp İletişim hattı üzerinden Mercedes-Benz yıldızlı kamyon & otobüs sahipleri ve şoförler satış, satış sonrası ve ikinci el süreçlerine dair tüm sorularına hem chatbot hem de canlı destek üzerinden yanıt bulabilecek.

WhatsApp iletişim hattı, uygulamayı kullanan tüm müşterilerin erişimine açık

Bu uygulama ile müşterilerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan Mercedes-Benz Türk, 7/24 ulaşabileceğiniz ve nerede olursanız olun tüm soru ve görüşlerinize anında cevap bulabileceğiniz bir iletişim kanalı olma özelliği taşıyor.

Mercedes-Benz kamyon ve otobüs sahipleri ve şoförleri, kurumsal veya bireysel müşteriler tercih durumlarına göre canlı destek üzerinden çağrı merkezi ekibiyle yazışarak da iletişim kurabiliyorlar.