Lexus LBX Madrid'de şarkıcı Hadise ile sahnede

Yayınlanma: 07.11.2023 - 12:04

Güncelleme: 07.11.2023 - 12:04

Premium otomobil üreticisi Lexus, şarkıcı Hadise'yi İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen etkinlikte ağırladı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Lexus'un tamamen yeni modeli LBX'in ''Her Günü Sıra Dışı Yapma'' mottosuyla gerçekleştirdiği etkinliklerin üçüncüsü, Madrid'de özel olarak hazırlanan ''Sıra Dışı Sokak Galerisi'' ile yapıldı.

Central Plaza'da LBX modelinden ilham alınarak 'Sokak Galerisi' tasarlandı. Daha önce Lexus LBX'in Milano ve Londra'daki etkinliklerinde yer alan Hadise, farklı deneyimlerle eğlenceli bir gün daha yaşadı.

Büyük gemi konteynırlarının kullanılmasıyla İspanya'nın başkentindeki günlük bir meydan, LBX'in ruhunu yansıtan sanat, tasarım ve teknoloji alanına dönüştürüldü.

Mimar ve iç mimar Fabian Niguez ve duvar sanatçısı Lidia Cao gibi tanınmış prestijli sanatçılar, Madrid'in en sembolik meydanlarından birinde LBX'in farklı yanlarını 3 boyutlu tuvallere yansıttı. Başarılı sanatçı Hadise ise bu sanat eserleri arasında dolaşarak poz verdi.

'RELAX' ATMOSFERİ

Lexus LBX, Madrid'de eski ve yeninin buluştuğu şaşırtıcı enstalasyonun merkezinde yer aldı. Lexus LBX konuklar tarafından yine büyük bir beğeni toplarken, Hadise de araçla birlikte poz vererek modeli inceledi.

Kişiselleştirilmiş lükste yeni adım atarak LBX modelinde donanım isimlerinin yerine atmosfer isimlendirmeleri kullanan Lexus, Milano'da 'Emotion' atmosferinden ilham alan bir pop-up etkinlik yaparken, Londra'da da 'Cool' atmosferini sergilemişti.

Şimdi ise marka, 'Relax' atmosferini yansıtan sanat galerisi ile sıra dışı bir gün yaşattı. Lexus LBX'in 'Relax' atmosferi, rafine bir yaklaşımı yansıtarak her detayı en ince ayrıntısına kadar düşünen kullanıcıların yaşam tarzını ortaya koyuyor. Madrid'in ardından son LBX etkinliği 23-25 Kasım'da Paris'te 'Sıra Dışı Pastane' konseptinde gerçekleşecek.

TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULACAK

Lexus'un tamamen yeni LBX modeli, 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren Avrupa ile birlikte Türkiye'de de satışa sunulacak. Lexus, UX, NX, RX ve tam elektrikli RZ olmak üzere ürün gamına LBX'in de katılmasıyla oldukça geniş SUV çeşitliliğine sahip olacak.

LEXUS LBX TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Lexus'un yeni B SUV modeli LBX, yeni nesil kendi kendini şarj eden 1.5 litrelik üç silindirli motoru içeren hibrit sistemiyle donatıldı. Yüksek verimlilik sunan tam hibrit sistem, 136 DIN hp maksimum güç ve 185 Nm maksimum tork üretiyor.

Bununla birlikte LBX, modayı belirleyen tasarımıyla özgün ve dikkat çekici bir görünüme sahip oldu. LBX, iç ve dış tasarımındaki tüm detaylarıyla Lexus lüksünü yansıtıyor.