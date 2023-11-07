Tesla gerçekten 400 bin lira indirim yaptı mı? İşte cevabı!

Yayınlanma: 07.11.2023 - 13:41

Güncelleme: 07.11.2023 - 13:41

Tesla, bu senenin nisan ayında Türkiye’de satışa sunuldu ve kısa sürede yüksek satış rakamlarına ulaştı. Otomotiv Distribütörleri & Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre eylül ayında Tesla Model Y, en çok satılan üçüncü otomobil modeli olmayı başardı. Model Y, aylık 4.700 adet satış miktarı ile Egea Sedan ve Egea Cross’un ardına yerleşti. Clio ve Megane gibi modelleri ise geçmeyi başardı.

TESLA MODEL Y FİYATI NE KADAR?

Yurtdışından ithal edilen Tesla modellerinde fiyatlar da pek tabii ki döviz kuruna bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Son bir ayda ABD Doları Türk Lirası karşısında yüzde 3,26; Euro ise Türk Lirası karşısında yüzde 5 değer kazandı.

Ekim ayında gelen indirimle birlikte Tesla Model Y’nin başlangıç versiyonu olan Telsa Model Y RWD fiyatı 2.322.468 TL’den 2.207.844 TL'ye düşmüştü. 10 Ekim'de de geçerli olan fiyatın ardından şu anda Tesla Model Y RWD başlangıç fiyatı 2.252.484 TL ve Tesla Model Y long Range 2.820.960 TL, Tesla Model Y Performance ise 2.935.718 TL'lik fiyatla satışa sunuluyor.

Buradan da anlaşılacağı üzere Tesla fiyatları bir önceki aya göre düşmedi. Ancak bir önceki aya göre fiyat artışı sınırlandırıldı.