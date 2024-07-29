Mitsubishi Honda-Nissan ittifakına katılıyor: Nikkei açıkladı! Hisseler uçuşa geçti...

Yayınlanma: 29.07.2024 - 12:54

Güncelleme: 29.07.2024 - 12:54

Nikkei gazetesi, Japon Mitsubishi Motors'un toplam satışları 8 milyondan fazla olan otomobil üreticileri Honda Motor ve Nissan Motor ile bir birlik oluşturmaya hazırlandığını yazdı.

Nissan'ın yüzde 34'üne sahip olduğu Mitsubishi Motors'un Honda ve Nissan ile stratejik ortaklıklarının ayrıntılarını tamamlamak için çalışacağını belirten Nikkei, üç firmanın otomobilleri kontrol eden araç içi yazılımı standartlaştırmayı planladığını da sözlerine ekledi.

Mitsubishi Motors haberle ilgili yorum yapmayı reddederken, Nissan sözcüsü haberin iki şirketin de açıkladığı bir şeye dayanmadığını söylemekle yetindi. Honda sözcüsü ise yorum talebine yanıt vermedi.

NISSAN KÜRESEL SATIŞLARI DÜŞÜYOR

Japonya'nın üçüncü büyük otomobil üreticisi olan Nissan, mart ayına kadar olan yılda küresel satışlarının yarısını oluşturan en büyük iki pazarı ABD ve Çin'de pazar payını giderek kaybediyor.

Perşembe günü şirket, ABD'deki ağır indirimlerin ilk çeyrek kârını neredeyse tamamen silmesinin ardından yıllık görünümünü düşürdü.

Nissan ve Honda mart ayında yaptıkları açıklamada elektrikli araç bileşenleri ve otomotiv yazılım platformlarında yapay zeka üretimi konusunda işbirliği yapmak üzere stratejik bir ortaklık düşündüklerini belirtmişlerdi.

Nissan ve Fransız Renault ile uzun süredir devam eden bir ittifakın parçası olan Mitsubishi Motors, üç otomobil üreticisinin geçen yıl küçültülmüş ancak daha pragmatik ve çevik bir ortaklık hedefiyle yeniden yapılandırmayı kabul ettiği yeni bir sayfa açıyor.

ÇİN REKABETİ ETKİLİ OLDU

Nissan, Honda ve Mitsubishi Motors arasındaki ayrı işbirliği, Japon otomobil üreticilerinin maliyetleri düşürmesine ve Çinli BYD ve Tesla gibi şirketlerin hâkim olduğu elektrikli araçlardaki zorlu rekabetle mücadele etmek için güçlenmesine yardımcı olabilir.

Bu ortalık gelişmesinin ardından Mitsubishi Motors hisseleri öğleden sonraki erken işlemlerde %6,3 yükseldi. Nissan'ın hisseleri %2,8 ve Honda'nın hisseleri %2,6 arttı.

Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de, Japon markaları daha önce güçlüydü ancak şimdi üretimi hızla artıran ve yazılım yüklü düşük fiyatlı araçlarla tüketicileri kazanan yerli otomobil üreticileriyle karşı karşıya.