Yeni Audi A5 neler değişti? Adı dışında her şeyiyle bir Audi A4 mü! İşte fiyatı ve özellikleri
Audi'nin içten yanmalı otomobilleri için tek sayılı adlandırmaya geçişi, A4'ün A5'e dönüşmesini ve bu süreçte daha şık bir şekle kavuşmasını sağlıyor.
Audi A4'ün artık üretilmeyeceği açıklandı. Yerine markanın revize edilmiş isimlendirme kurallarına uygun olarak yepyeni Audi A5 geldi. Tek sayı, A5'in yüksek performanslı bir S5 de dahil olmak üzere çeşitli içten yanmalı motorlarla ve ilk kez bir TFSI e plug-in hibrid ile sunulacağı anlamına geliyor.
Audi'nin üst düzey yetkilileri A5'in yönetici otomobili segmentinde 30 yıllık başarıyı temsil ettiğini (orijinal A4 1994'te piyasaya sürülmüştü) ve yeni otomobilin “sadece adını değiştirmekle kalmayıp ürünü zenginleştirdiğini” iddia ediyor.
Audi yetkilileri autoexpress'te yer alana habere göre yeni A5'in “isimlendirmede A4'ten daha üstte konumlandırıldığını” ve “üst sınıftaki donanımların şimdi orta boy sınıf için” sunulduğunu söylüyorlar.
SEDAN VE ESTATE
Alman üretici yeni modelden sedan olarak bahsederken (elbette bir Avant Estate de mevcut), tasarım sedan bagaj açıklığına sahip geleneksel üç kutu şeklinden, bagaj kapağının tavana menteşeli olduğu Sportback tarzı beş kapılı bir coupe'ye geçiyor.
Audi bunun “mükemmel bir uzlaşma” olduğunu, daha dinamik bir tasarım sunduğunu ancak daha fazla kullanılabilirlik sağladığını söylüyor.
AUDI A5 BAGAJ HACMİ
Eski A4 sedanda 480 litre olan bagaj kapasitesi standart A5'te 445 litreye (arka koltuklar katlandığında 1.299 litre) ve Avant'ta 476 litreye (koltuklar indirildiğinde 1.424 litre) düşüyor.
AUDI A5 BOYUTLARI
Eski A4'e göre artan toplam uzunluk (+67mm) ve daha uzun dingil mesafesi (+80mm), kabin içinde daha fazla alan olduğu anlamına geliyor.
Önden bakıldığında yeni A5, markanın son ürün lansmanlarına uygun olarak evrimsel bir görünüm geliştiriyor. Audi, tasarımın “modern sportifliğin premium oranlarla buluştuğu” bir karışım olduğunu iddia ediyor. S5'in makyajı, zamanı geldiğinde daha agresif bir RS modeli için yer bırakacak şekilde ince.
AUDI A5 OLED FARLAR
Opsiyonel, kişiselleştirilebilir OLED teknolojisine sahip yeni ince farlar, Audi'nin tek çerçeveli petek ızgarasını çevreleyerek yeni A5'in yüzünü tanımlıyor.
Alt tamponda çeşitli sürücü destek sistemleri için tüm radar ve sensörlerin yanında kontrast oluşturan dış havalandırma delikleri yer alır.
AUDI A5 TASARIM
Uzun motor kaputu A sütununu ön tekerleklerin arkasına doğru kaydırırken, dik çıkıntılı ön cam B sütununu geçerek alçalan bir tavan çizgisiyle buluşuyor. Dış tasarımcı Jacob Hirzel, “güçlü ekvatorun” otomobilin görsel ağırlık merkezini alçalttığını ve sportif, premium görünümü daha da vurguladığını söyledi.
Müşterilerden gelen kapsamlı geri bildirimlerin ardından artık tüm araçlarda gerçek egzoz uçları da bulunuyor.
AKILLI AYDINLATMA
Arka tarafta, akıllı aydınlatma teknolojisi devam ediyor. Audi'nin her model serisinde aydınlatma tasarımından özel olarak sorumlu biri var ve Lukas Rittwage Audi'nin artık kendisini “sadece bir otomobil markası değil, bir aydınlatma markası” olarak gördüğünü söylüyor.
TAMAMEN KARANLIKTA TANINACAK
“Tamamen karanlıkta A5'in bu şekilde tanınabileceğini” iddia ediyor. Bu da onu eski A4'ten daha da ayırıyor.
En havalı OLED teknolojisiyle donatıldığında, yeni A5'in arka kümeleri 364 segmentten oluşuyor ve (önlerle birlikte) merkezi bilgi-eğlence ekranı üzerinden erişilen toplam sekiz yapılandırılabilir aydınlatma imzası sunuyor. Duruma bağlı olarak görünümünü de değiştirebiliyor.
IŞIK TEKNOLOJİSİ
Dörtlü flaşörlere basıldığında, yaklaşan trafiği uyarmak için düzen kırmızı üçgenler içerecek şekilde değişiyor. Araçta ayrıca yakındaki nesneleri algılayabilen ve ışıkların tasarımını buna göre değiştiren bir yakınlık sensörü de bulunuyor.
AUDI A5 İÇ MEKÂN
Her Audi A5 versiyonu, 11,9 inç Sanal Kokpit gösterge paneli ve 14,5 inç merkezi dokunmatik ekrana sahip kavisli serbest duran MMI bilgi-eğlence ekranına sahip olarak geliyor.
Daha büyük Q6 e-tron'da görüldüğü gibi, müşteriler yapılandırılabilir bir baş üstü ekranın yanı sıra yolcu tarafında daha küçük bir ekran belirleyerek ön koltukta oturanlara kendi medya ayarlarını, hayati bilgileri veya navigasyon talimatlarını kontrol etme fırsatı verebilir.
AKILLI KAPI PANELİ
A5 ayrıca Q6'nın koltuk ve ayna ayarları gibi şeylere erişim sağlayan 'Akıllı Kapı Paneli'ni de miras alıyor.
Otomobilin mühendislerine göre yeni A5'te “insan merkezli” bir yaklaşım izleniyor. Örneğin, yukarıda bahsedilen ekranlar gösterge tablosunun üst kısmına ve ön taraftakilerin göz hizasına daha yakın bir yere yerleştirilmiş. Audi, bunun otomobilin temel işlevleriyle daha kolay etkileşim sağladığını söylüyor.
SOFTWRAP
Yeni A5, Audi'nin 'Softwrap' adını verdiği, gösterge panelinin ön yüzü boyunca ve kapıların içine doğru uzanan bir kumaş panele sahip. Kabin için sürdürülebilir ve vegan dostu malzemeler ve her yerde ortam aydınlatması özellikleri var.
DİZEL VE FİŞLİ HİBRİT
Yeni Audi A5, markanın daha sonra yeni Q5 SUV gibi araçların da temelini oluşturacak olan Premium Platform Combustion (PPC) üzerinde yer alan ilk Audi. Dolayısıyla bu mimari, önümüzdeki 12 ay içinde bir plug-in hibrid ile birlikte çeşitli benzinli ve dizel motorları destekleyecek.
AUDI A5 MOTOR GÜCÜ
Giriş motoru 148 bg gücünde ve önden çekişli 2.0 litrelik bir TFSI olurken, daha güçlü 201 bg'lik bir motor önden veya quattro dört tekerlekten çekiş seçenekleriyle sunulacak.
AUDI A5 DİZEL
Bunun yanında yine önden veya dört tekerlekten çekişli olarak sunulan hafif hibrit 204 hp 2.0 litre TDI dizel yer alıyor.
AUDI A5 HİBRİT
Audi, MHEV sisteminin kısa süreler için 25 hp'ye kadar güç ekleyebildiğini ve araç yavaşlarken 25 kW'a kadar geri kazanım yapabildiğini iddia ediyor. Bu, “tamamen elektrikli manevra ve park etmenin mümkün olduğu” anlamına geliyor.
AUDI S5
Serinin en üstünde şimdilik S5 quattro yer alıyor. Hafif hibrit 3.0 litrelik V6 TFSI benzinli motor 362 bg güç üretirken elektronik diferansiyel ve tork vektörleme özelliğine sahip.
AUDI A5 RAKİPLERİ İLE REKABET
Her zamanki Audi Drive Select modu kontrolörünün “konfor ve spor arasında daha geniş bir yayılım” sunacağı iddia edilirken, daha sert süspansiyon bağlantıları, optimize edilmiş ve daha sert bir ön aks ve “bağlantılı, ilerici direksiyon” gibi sayısız değişiklik, yeni A5'e selefinden daha geniş bir yetenek yelpazesi sunarak BMW 3 Serisi ve Mercedes C-Serisi gibi önemli rakiplerle mücadelede daha donanımlı hale getirecektir.
AUDI A5 FİYATLARI
Audi, yeni A5'in İngiltere'de 42.000 sterlin (Avant için 44 bin sterlin) civarında tahmin edilen başlangıç fiyatıyla kasım ayında piyasaya sürülmesi için hazırlanıyor.
AUDI A5 DONANIM PAKETLERİ
Başlangıçta Sport, S line ve Edition 1'den oluşan olağan bir ürün yelpazesi bekleniyor.
AUDI A5 OPSİYONEL DONANIMLAR
Tech, Tech Plus ve Tech Pro opsiyon paketleri, dijital OLED farlar ve adaptif sönümleme gibi özelliklerin sadece en üst seviye araçlarda sunulmasıyla birlikte arzu edilen donanımları bir araya getirecek.
POLİMER DAĞILIMLI CAM TAVAN
Bireysel seçenekler arasında, bir düğmeye dokunarak yarı saydamdan opaklığa geçebilen Polimer Dağılımlı Sıvı Kristallere sahip panoramik bir tavan yer alıyor.
AUDI A5 FİŞLİ HİBRİT
Daha sonra 2025 yılında her ikisi de quattro dört tekerlekten çekişli ve 100 kilometreden “daha fazla” EV menziline sahip bir çift 300 beygir ve 368 bergirlik fişli hibrit (PHEV) gelecek.
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