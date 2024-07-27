Yeni Audi A5 neler değişti? Adı dışında her şeyiyle bir Audi A4 mü! İşte fiyatı ve özellikleri

AKILLI AYDINLATMA

Arka tarafta, akıllı aydınlatma teknolojisi devam ediyor. Audi'nin her model serisinde aydınlatma tasarımından özel olarak sorumlu biri var ve Lukas Rittwage Audi'nin artık kendisini “sadece bir otomobil markası değil, bir aydınlatma markası” olarak gördüğünü söylüyor.