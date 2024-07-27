Porsche Macan Electric duyuruldu: Taycan'dan çok daha uyguna satılacak! İşte fiyatı ve tüm özellikleri...

PORSCHE MACAN ELECTRIC TÜRKİYE FİYATI

Porsche Macan Electric İngiltere'de 67 bin 200 sterlinden başlayan fiyatlarla satışa sunulacakken 4S versiyonlarında bu fiyat 75 bin 400 sterline kadar çıkacak.

Porsche Taycan ise İngiltere'de 86 bin 500 sterlinden başlıyor. Bu da Macan Electric'in yüzde 22.32 daha uygun anlamına geliyor.

Türkiye'de Porsche Taycan fiyatları 8 milyondan başlarken bu da yeni modelin yaklaşık 6 milyon 250 bin TL civarında bir başlangıç fiyatı ile ülkemizde satışa sunulabileceği anlamına geliyor.