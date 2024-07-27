Porsche Macan Electric duyuruldu: Taycan'dan çok daha uyguna satılacak! İşte fiyatı ve tüm özellikleri...
Porsche'nin popüler modeli yeni özellikler ve teknoloji ile geldi. Yeni giriş seviyesi Porsche Macan Electric'in 640 kilometre menzil sunduğu açıklandı. Yeni model Taycan'dan uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.
Tamamen elektrikli Porsche Macan artık bir çift yeni varyantla sipariş edilebilecek ve Alman yüksek performanslı SUV yelpazesi dört versiyona çıkacak.
BU YIL TESLİM EDİLECEK
Ürün yelpazesi yeni tek motorlu Macan modeliyle açılırken, yeni 4S önceki Macan 4 ve en üst seviye Turbo'yu daha güçlü bir motor ve batarya kombinasyonuyla birleştiriyor. İki yeni model şu anda Avrupa'da sipariş edilebiliyor ve müşteri araçları bu yılın içinde gelecek.
PORSCHE MACAN ELECTRIC MENZİL
Her iki model de 100kWh batarya paketini diğer Macan modelleriyle paylaşıyor ve tek motorlu temel araca, çift motorlu Macan 4'e göre yaklaşık 35 kilometre daha fazla olan 640 kilometrelik birleşik WLTP rakamıyla tüm serinin en uzun menzilini veriyor.
Tüm güç aktarma sistemi ayrıca Porsche'nin son teknoloji ürünü 800V elektrik mimarisi üzerinde çalışıyor ve DC hızlı şarj hızlarını optimize etmek için 'sanal olarak' iki 400V devresine bölünebiliyor.
PORSCHE MACAN ELECTRIC MOTOR GÜCÜ
Yeni temel Macan, daha fazla potansiyel menzil sunmanın yanı sıra, iki motorlu versiyonlara göre 110 kg daha hafif ve 335 bg'lik tepe gücü üretebiliyor.
PORSCHE MACAN ELECTRIC 0-100
Sports Chrono paketi ile donatıldığında, bu rakam 367 bg'ye yükseliyor ve biraz daha hızlı 5,7 saniyelik 0-100 km/sa süresini kolaylaştırıyor.
PORSCHE MACAN ELECTRIC TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Çift motorlu 4S'in toplam sistem gücü ise 441 bg ve Sport Chrono ile donatılmış araçlarda overboost ile 476 bg'ye yükseliyor. Tepe torku 820Nm ve 240 km/sa maksimum hıza sahip, 100 km/sa hıza da 4.1 saniyede ulaşıyor.
4S'in WLTP menzili, 605 kilometreye varan bir değerle temel otomobilinkinden biraz daha düşük.
PORSCHE MACAN ELECTRIC ŞARJ SÜRESİ
Her iki model de DC hızlı şarj cihazında 270kW'a kadar şarj olabiliyor ve bataryaları 21 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar doldurabiliyor.
Bu rakamlar sınıfının zirvesinde ya da zirveye çok yakın ve Porsche'nin yeni elektrikli modelleri için Audi ile birlikte geliştirdiği yeni nesil PPE platformunun bir özelliği.
Güç aktarma sistemi güncellemelerinin yanı sıra, 4S modelleri standart adaptif amortisörler de dahil olmak üzere birkaç ilave şasi geliştirmesine sahip.
OFF-ROAD PAKETİ!
Bu yeni güç aktarım türevlerinin yanı sıra Porsche, tüm Macan serisine bazı yeni renk seçeneklerinin yanı sıra, ön taraftaki siyah plastik alt tamponu kalıplanmış bir kızak plakası ile değiştiren ve aracın yaklaşma açısını artıran yeni bir off-road stil paketi de sundu.
Opsiyonel havalı süspansiyonla birlikte off-road tasarım paketi standart sürüş yüksekliğini de 10 mm artırarak 195 mm'ye çıkarıyor.
PORSCHE MACAN ELECTRIC TÜRKİYE FİYATI
Porsche Macan Electric İngiltere'de 67 bin 200 sterlinden başlayan fiyatlarla satışa sunulacakken 4S versiyonlarında bu fiyat 75 bin 400 sterline kadar çıkacak.
Porsche Taycan ise İngiltere'de 86 bin 500 sterlinden başlıyor. Bu da Macan Electric'in yüzde 22.32 daha uygun anlamına geliyor.
Türkiye'de Porsche Taycan fiyatları 8 milyondan başlarken bu da yeni modelin yaklaşık 6 milyon 250 bin TL civarında bir başlangıç fiyatı ile ülkemizde satışa sunulabileceği anlamına geliyor.
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