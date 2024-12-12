Nissan Türkiye Yelken Takımı, Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası'nda zirvede yer aldı

Yayınlanma: 12.12.2024 - 14:57

Güncelleme: 12.12.2024 - 14:57

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nissan Türkiye, 8 yılı aşkın süredir yelken sporuna verdiği destekle denizlerin en dikkati çekici ve otomotiv markası olarak konumunu sağlamlaştırmaya devam ediyor.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları’nın bu yıl IRC-3 sınıfı birincisi Nissan Türkiye Yelken Takımı oldu.

Bartu Özsoy liderliğindeki Nissan Jazzgır teknesi, yarıştığı IRC-3 kategorisinde birinciliği elde etti. Profesyonel ekip gerçekleşen yarışın ilk gününü birincilik, ikinci gününü ise tekrar birincilikle bitirerek kıran kırana mücadeleden zaferle ayrıldı.

Yıl sonu kapanış yarışı olarak Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası'nda yerini alan tecrübeli ekip, üçüncü kez aldığı birincilik ödülüne hak kazandı. Nissan Türkiye Yelken Takımı'nın özellikle güney denizlerindeki varlığını ispatladığı bu özel yarış, takımın yeniden podyumdaki yerini almasıyla tamamlandı.