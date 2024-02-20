Nissan'da test sürüşü günleri başladı: İşte Nissan modelleri ve fiyatları...

Nissan Türkiye ve bayileri tarafından test sürüşü için "Eşsiz Nissan Günleri" düzenleniyor. Nissan Juke, Qashqai ve X-Trail kampanyalı başlangıç fiyatları listelendi.

AA/Cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 11:15
Nissan'da test sürüşü günleri başladı: İşte Nissan modelleri ve fiyatları...
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nissan bayilerinde 20-21 Şubat ve 24-25 Şubat'ta düzenlenecek test sürüşü günlerinde birçok sürpriz etkinlik de yer alacak. Test sürüşüne katılacak müşteriler yöresel lezzetlerden ahşap oymacılığına, ebru sanatından canlı performanslara kadar pek çok özel etkinlikten faydalanabilecek.

Türkiye'nin 26 kentinde yer alan 42 adet bayi ve satış sonrası hizmet noktasında Eşsiz Nissan Günleri kapsamında test sürüşü yapılabilecek.

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NISSAN FİYAT LİSTESİ

Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı

2024 model Nissan Juke başlangıç fiyatı 1 milyon 130 bin 500 TL

2023 model Nissan Juke başlangıç fiyatı 1 milyon 95 bin 100 TL

2023 model Nissan Qashqai başlangıç fiyatı 1 milyon 507 bin 500 TL

2023 model Nissan Qashqai e-Power başlangıç fiyatı 1 milyon 905 bin 900 TL

2023 model Nissan X-Trail başlangıç fiyatı 2 milyon 399 bin 500 TL

2023 model Nissan X-Trail e-4orce başlangıç fiyatı 2 milyon 769 bin TL


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