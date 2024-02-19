SUV'lar Avrupa'yı fethetti: Tüm otomobil satışlarının yarısını da geçti! İşte ayrıntılı liste...

Yayınlanma: 19.02.2024 - 13:17

Güncelleme: 19.02.2024 - 13:17

Bir zamanlar Kuzey Amerika'nın SUV'lara ve akla gelebilecek her tür ve formdaki crossover'lara yönelik doymak bilmez iştahını şiddetle eleştiren Avrupalı alıcılar, artık geleneksel hatchback, sedan, vagon ve MPV'ler yerine bu gövde tipini benimsiyor.

Gelişen aile ihtiyaçları ve elektrikli seçeneklerin yükselişi gibi birçok faktörün etkisiyle yaşanan bu değişim, SUV'ların Avrupa'da kritik bir kitleye ulaşarak sadece kendi segmentlerinde değil, aynı zamanda genel pazarda da baskın güç haline gelmesine neden oldu.

SUV'ların ve crossover'ların popülaritesinde süregelen artış, 2023 yılı boyunca Avrupa'da satılan tüm yeni araçların yüzde 51'ini oluşturan bu popüler gövde tarzı ile azalma belirtisi göstermiyor.

SUV SATIŞLARI YÜZDE 19 ARTTI

Avrupa'dan gelen veriler, geçen yıl kıta genelinde yaklaşık 6,63 milyon SUV satıldığını ve bunun 2022'ye kıyasla yüzde 19'luk önemli bir artışa işaret ettiğini gösteriyor. Küçük SUV segmenti, bir önceki yıla göre yüzde 14'lük bir artışla 2 milyon 159 bin 427 satışla en büyük segment olarak öne çıktı. Kompakt SUV'lar 1 milyon 904 bin 669 satışla ikinci en büyük segment olarak hemen arkasından geldi.

2023 yılında Avrupa'da tüm satışlar ve 2022 yılına oranla yüzdelik değişimler...

Küçük SUV 2.159.427 - yüzde 14,0 Kompakt SUV 1.904.669 - yüzde 17,0 Küçük otomobil 1.730.015 - yüzde 6,4 Kompakt otomobil 1.508.061 - yüzde 13,0 Premium Orta Boy SUV 843.939 - yüzde 31,0 Premium Kompakt SUV 721.376 - yüzde 27,0 Küçük otomobil 698.858 - yüzde 3,1 Orta Boy/Büyük SUV 667.670 - yüzde 25,0 Ortay Boy Premium otomobil 482.555 - yüzde 14,0 Kompakt Premium otomobil 476.728 - yüzde 5,8

TESLA MODEL Y ETKİSİ

Auto News tarafından yayımlanan Dataforce rakamlarına göre, SUV'lar artık Avrupa'nın en büyük 10 araç segmentinin yarısını oluşturuyor. Küçük SUV ve kompakt SUV segmentlerini 1 milyon 730 bin 15 satışla küçük otomobiller ve 1 milyon 508 bin 61 teslimatla kompakt otomobiller takip etti. Premium orta boy SUV ve premium kompakt SUV segmentleri ise sırasıyla 834.939 ve 721.376 adetle bu segmentleri yakından takip etti.

Premium orta boy SUV'lara yönelik talep, özellikle satışları yüzde 85 oranında artarak 254 bin 822 adede ulaşan Tesla Model Y'nin etkisiyle diğer tüm pazar segmentlerini geride bıraktı. Mercedes-Benz GLC'nin popülaritesinde de önemli bir artış görüldü ve satışlar yüzde 32 artarak 91 bin 259 adede ulaştı. Özellikle, geçen yıl satılan tüm premium orta boy SUV'ların yüzde 48'i, büyük ölçüde Model Y'nin etkisiyle, bataryalı elektrikli araçlar (BEV) oldu.

Güçlü BEV yükselişi diğer birçok araç segmentinde de görülebilir. Örneğin, geçen yıl Avrupa'da satılan tüm lüks sedanların yüzde 58'i elektrikliydi ve Porsche Taycan 19 bin 965 satışla bu alanda başı çekerken, 9 bin 992 satışla ikinci sırada yer alan Mercedes-Benz S-Serisi'nin iki katından fazla satış gerçekleştirdi. Buna ek olarak, satılan orta boy/büyük SUV'ların yüde 47'si elektrikliydi ve VW ID.4 bu konuda başı çekiyordu.

En yüksek elektrikli araç payına sahip segmentler ve her segmentte en çok satan elektrikli araçlar ise şöyle oldu:

Lüks sedan otomobil: %58 (Porsche Taycan) Premium orta boy SUV: %48 (Tesla Model Y) Orta boy/büyük SUV: %47 (VW ID4) Orta boy premium otomobil: %38 (Tesla Model 3) Küçük otomobil: %24 (Fiat 500e) Kompakt otomobil: %20 (MG4) Premium kompakt SUV'lar: %23 (XC40) Premium küçük otomobil: %16 (Mini EV) Premium büyük SUV %11 (BMW iX) Büyük premium otomobil: %11 (Mercedes EQE)

VOLKSWAGEN GRUBU 12 SEGMENTTE LİDER

Auto News tarafından takip edilen 21 farklı segmentin 12'sinde VW Grubu araçları kompakt, orta boy, coupe/convertible, küçük SUV & crossover, kompakt SUV & crossover, orta boy/büyük SUV & crossover, kompakt van, orta boy van, kompakt premium, büyük premium, lüks sedan ve premium coupe segmentlerinde zirvede yer aldı.