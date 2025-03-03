Otomotiv dünyasında bir devir kapanıyor: Nissan GT-R R35 yollara veda ediyor
Otomobil dünyasının efsanevi modellerinden biri olan Nissan GT-R R35, 18 yıllık üstün performans serüveninin ardından yollara veda ediyor. Nissan’ın aldığı kararla üretimi durdurulan “Godzilla”, artık tarihteki yerini alıyor.
Otomobil dünyasının en ikonik modellerinden biri olarak kabul edilen Nissan GT-R R35, 18 yıllık efsanevi yolculuğunun sonuna geldi. “Godzilla” lakabıyla anılan bu yüksek performanslı Japon spor otomobili, artık üretilmeyecek. Nissan, 28 Şubat’ta yaptığı resmi açıklamada Japonya’daki üretimin sona erdiğini ve siparişlerin kapatıldığını duyurdu.
GT-R R35 İÇİN SON PERDE!
Nissan GT-R R35’in üretiminin sona ermesi uzun süredir beklenen bir gelişmeydi. Avrupa ve Birleşik Krallık’ta 2022 yılında satıştan kaldırılan model, Avustralya ve Yeni Zelanda’da 2021’de, Kuzey Amerika’da ise Ekim 2024’te üretimi sonlandırılarak yollara veda etti.
Bu kararda, küresel otomotiv sektöründe giderek sıkılaşan emisyon, güvenlik ve gürültü düzenlemeleri büyük rol oynadı. Ancak Nissan GT-R R35’in otomotiv dünyasına bıraktığı iz silinmeyecek kadar büyük!
2007 yılında Tokyo Otomobil Fuarı’nda tanıtılan GT-R R35, 2010, 2016 ve 2023 yıllarında aldığı güncellemelerle performans sınırlarını her zaman zorlamaya devam etti.
GODZİLLA’NIN MOTORU VE PERFORMANS MİRASI
GT-R R35, kaputunun altında 3.8 litrelik çift turbo V6 motor barındırıyordu. İlk versiyonunda 473 beygir (353 kW) güç üreten bu motor, zamanla daha da geliştirildi.
Standart GT-R R35 modeli: 565 beygir (421 kW)
Nismo versiyonu: 600 beygir (447 kW)
GT-R, muhteşem yol tutuşu, agresif tasarımı ve yüksek performanslı motoruyla hız tutkunlarının vazgeçilmezi oldu. Ancak güçlendikçe fiyatları da arttı! Özel üretim modelleri, süper spor otomobillerle yarışan fiyat etiketlerine ulaştı.
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