O marka 1000'inci yüksek hızlı şarj cihazını kurdu

Trugo'nun 81 ilde 1000 yüksek hızlı şarj cihazı hedefine ulaştığı açıklandı. Marka 1000'inci yüksek hızlı şarj cihazını Pierre Loti Tepesi'ne kurdu.

O marka 1000'inci yüksek hızlı şarj cihazını kurdu
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AA
Yayınlanma: 08.04.2025 - 16:53

Trugo, Türkiye genelinde kesintisiz şarj hizmeti sunma hedefiyle kurduğu ağ kapsamında, 1000'inci yüksek hızlı (DC) şarj cihazını İstanbul'daki Pierre Loti Tepesi'nde devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Trugo Türkiye'de kurduğu şarj ağı altyapısıyla 150 kilovat ve üzeri yüksek hızlı şarj istasyonları sınıfında en fazla ilde hizmet veren ve en yüksek sayıda cihaza sahip olan firma oldu. Markanın 1000'inci DC şarj cihazı da hizmete sunuldu.

Trugo, İstanbul'daki tarihi Pierre Loti Tepesi'nde açtığı son istasyonla hedefine ulaştı.

Yeni istasyonlar için yatırımlarına devam eden Trugo, halihazırda 81 ilde 1000'in üzerinde DC cihaz ve 2 binden fazla soketle tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet veriyor. Trugo, ayrıca yakın zamanda yatırımlarına başladığı AC cihaz altyapısında da 500'den fazla soketle kullanıcılara farklı alternatifler sunmaya devam ediyor

 


Etiketler: #otomobil #Elektrikli araç şarj istasyonları #elektrikli araba

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