Opel, Frontera modelinin dünya prömiyerini İstanbul'da yapacak

Yayınlanma: 13.05.2024 - 11:26

Güncelleme: 15.05.2024 - 11:27

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alman otomotiv devi Opel, yeni Frontera modelini ilk kez dünyaya tanıtacak. Görüntüleri bir ay önce yayınlanan yeni modelin dünya prömiyerine İstanbul ev sahipliği yapacak.

Yarın gerçekleşecek dünya prömiyerinde Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, Alman markanın portföyüne eklenen son modeli uluslararası medya temsilcilerine tanıtacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huettl, yeni modelin dünya prömiyerini gerçekleştirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

''Yeni Frontera ve geçtiğimiz günlerde Eisenach'ta tanıttığımız yeni Grandland ile tamamen elektrikli bir marka haline gelerek portföyümüzdeki her modelin en az bir adet elektrikli versiyonunu sunacağız. Bu, sürdürülebilir ve bireysel mobilite sağlama rotamızda bir başka önemli kilometre taşını temsil ediyor.''